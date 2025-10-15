Sube a 66 el número de personas muertas por las lluvias en cinco estados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un mapa de las zonas afectadas por las lluvias. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El número de personas fallecidas por las lluvias que generaron desastres en cinco estados del país subió a 66 y hay 75 personas desaparecidas, informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera.

Una de las personas que reportaron sin vida últimamente fue en Hidalgo, que también es el estado más afectado por temas de infraestructura. También se han localizado a 103 personas mediante el 079.

El gobierno federal prepara un micrositio, que estará listo más tarde, y donde se va a informar la cantidad de víctimas por estas lluvias.

La mandataria federal acudirá a Tamazunchale, una vez que termine la conferencia, para ver las necesidades que se presentan en esta localidad.

También hoy inicia la fumigación para evitar la propagación del dengue, para evitar enfermedades ante el agua estancada en muchas zonas.

La presidenta también explicó que se determina que un estado es prioritario cuando hay entre 20 y 30% de viviendas afectadas, además de identificar dónde no se ha restablecido la energía eléctrica.

El gobierno agradeció a la iniciativa privada que envía agua y despensas, lo cual es coordinado con la Secretaría de Gobernación y de Defensa para saber dónde, qué deben llevar y cómo están llegando dichas despensas.