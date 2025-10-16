Este monto de dinero donará cada senador para damnificados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República envió 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las lluvias que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La presidenta de la cámara alta, Laura Itzel Castillo, informó que cada senador donará alrededor de 65 mil pesos, lo que equivale a 15 días de dieta, por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Sí hubo acuerdo de todas las bancadas, de que tenemos que donar una parte de nuestros ingresos para esta causa, que sabemos que no resuelve el problema, sino que forma parte de toda la solidaridad de todos y todas las chicas, así que con eso estamos aportando nuestro granito de maíz, porque sin maíz, no hay país.

“Decirles que venimos un grupo de senadores y de senadoras para hacer entrega de lo que son los víveres que se acopiaron en el centro del Senado de la República. Que estamos hablando que son seis tráileres que se entregan el día de hoy aquí, más cuatro tráileres que están en el aeropuerto de Pachuca, también de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.

En los seis tráileres van dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas en el Campo Militar Número 1; en los otros cuatro tráileres van 30 mil 240 botellas de agua y alrededor de cinco mil despensas en el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, de Pachuca, Hidalgo.

Además, la senadora morenista adelantó que entre el domingo y el próximo lunes se entregarán más de 80 mil despensas que serán distribuidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).