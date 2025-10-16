“No puede ser instrumento en manos de delincuentes”: Arturo Zaldívar sobre la nueva Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El amparo “no puede ser instrumento en manos de delincuentes”, aseguró el exministro Arturo Zaldívar, quien afirmó que los cambios legislativos no implican una retroactividad.

El coordinador general de política y gobierno dijo que los amparos deben proteger derechos humanos y que esta nueva Ley de Amparo no deberá representar retrocesos ni limitaciones a los derechos de las personas.

Zaldívar afirmó que se debe fortalecer la justicia y hacerla más cercana a la ciudadanía y defendió que ahora hay una “campaña de desinformación”.

El funcionario destacó que, en cuanto a los créditos fiscales firmes las nuevas reglas buscan impedir procesos dilatorios para que deudores fiscales puedan evadir el pago al erario por varios años.

Los cambios aprobados por el Congreso, dijo el exministro, responden a una exigencia constitucional como parte de la reforma judicial.

“Haciéndolo acorde a la exigencia constitucional de la reforma judicial, hacerlo más ágil, acortar los plazos en la tramitación, y dar un paso decisivo a la justicia digital. La justicia digital va a ser a mediano plazo una solución muy importante para abatir costos y hacer más ágil el juicio de amparo, tanto al poder judicial de la federación como a los justiciables”.

Agregó que “va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible, esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma”.