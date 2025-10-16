Otro fin de semana de frío y lluvias fuertes: estas serán las entidades afectadas de viernes a lunes

Probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se avecina un nuevo fin de semana de lluvias fuertes e intensas en el país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del viernes 17 al lunes 20 de octubre varios factores provocarán precipitaciones fuertes con descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, así como bajas temperaturas por la mañana.

Se prevé que, en el transcurso de la noche del jueves y madrugada del viernes, la entrada de humedad generada por la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, ocasione lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Guerrero (este y sureste), Oaxaca (sur y costa) y Chiapas (costa y sur), y lluvias fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Por su parte, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 38 al sur de la península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes en zonas de Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este), así como lluvias fuertes en Campeche (sur y sureste).

Por otro lado, canales de baja presión, sobre el norte y centro del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México y océano Pacífico, y con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Durango (norte y oeste), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa), Colima (norte y costa) y Michoacán (costa), chubascos en el Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos (norte y oeste) y Puebla (regiones Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros), así como lluvias aisladas en Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El sistema frontal número 7 se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con una línea seca en el norte de México, ocasionando lluvias fuertes en Chihuahua (sur), fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

A su vez, la entrada de humedad del golfo de México hacia el noreste del país, originará lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Todas las lluvias anteriormente mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se pronostica oleaje elevado de hasta 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costa de Oaxaca, y de hasta 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Ambiente frío por las mañanas

Para el viernes se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados del noroeste, norte y centro del país.

El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico Sur mexicano, generará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

Por su parte, el frente frío número 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones.

Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Finalmente, la onda tropical número 38 se desplazará sobre el sureste mexicano generando chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas ((regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región. Hacia la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), los cuales podrán estar acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 18 al lunes 20 de octubre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente frente a costas del Pacífico sur mexicano, generando en su avance lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del territorio mexicano, así como chubascos en el occidente del país, además de oleaje elevado en costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El sábado, la onda tropical número 38 será absorbida por dicha zona de baja presión.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas durante el sábado y domingo.

El lunes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán reforzará la probabilidad de lluvias en dicha península.

El sábado, una línea seca permanecerá sobre el norte del país, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

El sábado por la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, el domingo se desplazará lentamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, mientras que el lunes se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, propiciando lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones.

Riesgo

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 17 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Quintana Roo (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Ciudad de México y Tlaxcala (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 17 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 17 de octubre:

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Durango, Nuevo León y costa de Oaxaca; y con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Oaxaca.

Sábado 18 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Oaxaca (oeste y costa) y Quintana Roo (este y noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) y Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Ciudad de México (sur y sureste), Tlaxcala (centro, este y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León y costas de Oaxaca y Guerrero; y con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Guanajuato, Estado de México y Puebla.

Domingo 19 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte, noreste y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y costas de Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Puebla.

Lunes 20 de octubre: