Sheinbaum debería concentrarse en su gobierno y no en la grilla electoral: Clemente Castañeda

El coordinador de la bancada de MC en el Senado, Clemente Castañeda. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, afirmó que el PAN está buscando alianzas con Movimiento Ciudadano (MC), el coordinador de la bancada emecista, Clemente Castañeda, sugirió a la mandataria que se concentre en el ejercicio de su gobierno, no en la grilla electoral.

En entrevista en el Senado, el legislador jalisciense explicó que error táctico y estratégico hablar en este momento de cualquier tema vinculado a las alianzas cuando todavía no sabemos en qué va a terminar la reforma electoral.

“A ver, yo veo a la presidenta, lo digo con mucho respeto, muy intranquila con el tema electoral. Habría que pedirle mucha serenidad, porque falta un año, ocho meses para la elección. Y ella ya está pensando en el proceso electoral.

“Cuando alguien quiere adelantar el proceso electoral, lo que quiere hacer es distraer la atención. Y México hoy tiene muchos problemas, tiene problemas de seguridad. Acabamos de tener una crisis de protección civil por los desastres naturales y la Presidenta debería estar concentrada en el ejercicio de su gobierno, no en la grilla electoral.

“En lo que concierne a las potenciales alianzas, yo lo que he dicho y lo sostengo es: es un error táctico y estratégico hablar en este momento de cualquier tema vinculado a las alianzas cuando todavía no sabemos en qué va a terminar la reforma electoral que están cocinando desde Palacio Nacional”, explicó.

Para finalizar, el senador emecista pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum respeto a todas las fuerzas políticas, incluida la suya.