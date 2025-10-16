Lluvias

Sheinbaum reporta 70 muertos y 72 desaparecidos por lluvias en el país

De las personas que perdieron la vida, 30 fueron en Veracruz; 21 en Hidalgo; 18 en Puebla, y una persona en Querétaro. 
jueves, 16 de octubre de 2025 · 15:59

CIUDAD DE MÉXICO (apro). A una semana de las intensas lluvias en cinco estados del país, el número de personas fallecidas subió a 70 y hay 72 personas sin localizar, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. 

De las personas que perdieron la vida, 30 fueron en Veracruz; 21 en Hidalgo; 18 en Puebla, y una persona en Querétaro. 

En el micrositio que habilitará el gobierno se van a actualizar los datos. Y, “por parte de la secretaría de gobernación, está la comisión de víctimas y de búsqueda también apoyando a la gente”. 

 

