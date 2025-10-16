SSA busca alcanzar 90% de detección oportuna de cáncer en mujeres de México

El secretario de Salud, David Kershenobich, encabeza la primera sesión ordinaria del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer . Foto: @SSalud_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud federal (SSA) presentó la primera campaña sectorial homologada y permanente, cuyo propósito es alcanzar 90% de cobertura de detección oportuna de cáncer en la mujer en México, 80% de tratamientos concluidos correctamente y 15 millones de mastografías anuales a nivel nacional.

Se trata de una campaña desarrollada por la dirección de Cáncer en la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la SSA, con la que se busca “ampliar la cobertura de tamizaje, reducir barreras culturales y estructurales, así como empoderar a las mujeres”.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno en mujeres en México; alrededor de 22 mujeres pierden la vida cada día por esta enfermedad. A nivel mundial, octubre es considerado el mes “rosa” de sensibilización sobre el cáncer de mama.

La segunda causa de muerte en mujeres por cáncer es el cervicouterino, el cual, pese a ser altamente prevenible, quita la vida a 13 de cada 100 mil mujeres.

Al presidir la primera sesión del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer, este miércoles el titular de la SSA, David Kershenobich, aseguró:

“La salud de las mujeres es una prioridad del Estado mexicano. Sólo trabajando de forma articulada entre instituciones podremos cerrar brechas, prevenir muertes evitables y garantizar una atención con equidad y calidad”.

Entre los avances presentados en el Comité destacó el desarrollo del sistema SICAM PLUS, una plataforma digital que permitirá el seguimiento, trazabilidad y consolidación de registros de cáncer, operando a la par con el Registro Nacional de Cáncer y garantizando soberanía y seguridad de los datos.

De acuerdo con la SSA, durante esta sesión también se refrendó el “compromiso de trabajar de forma coordinada para fortalecer la prevención, detección oportuna y atención integral del cáncer de mama y cérvico uterino en México”.

El secretario Kershenobich consideró que la consolidación de un sistema integrado permite a una mujer “dar continuidad a su tratamiento sin importar la institución en la que lo haya iniciado o su derechohabiencia”.

El Comité Nacional de Cáncer en la Mujer es un órgano colegiado conformado por todas las instituciones del sector público de salud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar, las 32 secretarías de salud estatales, así como representantes de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).