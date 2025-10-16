Tarjeta de circulación CDMX: así se renueva o repone en línea (paso a paso)

Tarjeta de Circulación
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México permiten renovar (refrendar) o reponer la tarjeta de circulación totalmente en línea. Para realizar el trámite se necesita Llave CDMX, no tener adeudos de tenencia/refrendo y pagar derechos por el concepto correspondiente. Para 2025, el costo de refrendo o reposición para autos de uso particular es de $417 pesos.
Requisitos para tramitar la Tarjeta de circulación en la CDMX
- Llave CDMX activa.
- Placas y CURP o RFC tal como aparecen en la tarjeta.
- Sin adeudos de tenencia y refrendo de placas.
- Pago de derechos por reposición o refrendo (línea de captura).
Nota: si extraviaste o se dañó el plástico y deseas uno nuevo, tras el pago deberás agendar cita y acudir a módulo para cotejo de documentos.
Paso a paso para hacerlo en línea
- Ingresa con tu Llave CDMX al portal de trámites.
- Selecciona “Refrendo/Reposición de tarjeta de circulación”.
- Captura placas y CURP/RFC; valida que no haya adeudos.
- Genera la línea de captura y paga (en línea, bancos, comercios o Kioscos de la Tesorería).
- Verifica el reflejo del pago (puede tardar hasta 72 horas hábiles).
- Descarga el comprobante digital de vigencia de tu tarjeta.
- Opcional: agrega la Tarjeta de Circulación Digital en la App CDMX (Cartera Digital).
Vigencia y costos de la Tarjeta de circulación en la CDMX
- La tarjeta se refrenda cada 3 años.
- Costo 2025 (servicio particular): $417 pesos por reposición o refrendo.
Si necesitas el plástico
El comprobante digital acredita la vigencia. Para reimpresión del plástico (extravío/deterioro), agenda cita en módulo y lleva: identificación oficial, comprobante de domicilio, documento de propiedad del vehículo y comprobante de pago.
Consejos prácticos
- Revisa y liquida tenencias y refrendo antes de iniciar.
- Conserva comprobante de pago y la constancia de vigencia.
- Activa la Tarjeta Digital en la App CDMX para tenerla en el teléfono.