Tarjeta de circulación CDMX: así se renueva o repone en línea (paso a paso)

La tarjeta de circulación puede refrendarse cada tres años en la capital.. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México permiten renovar (refrendar) o reponer la tarjeta de circulación totalmente en línea. Para realizar el trámite se necesita Llave CDMX, no tener adeudos de tenencia/refrendo y pagar derechos por el concepto correspondiente. Para 2025, el costo de refrendo o reposición para autos de uso particular es de $417 pesos.

Requisitos para tramitar la Tarjeta de circulación en la CDMX

Llave CDMX activa.

Placas y CURP o RFC tal como aparecen en la tarjeta.

Sin adeudos de tenencia y refrendo de placas.

Pago de derechos por reposición o refrendo (línea de captura).

Nota: si extraviaste o se dañó el plástico y deseas uno nuevo, tras el pago deberás agendar cita y acudir a módulo para cotejo de documentos.

Paso a paso para hacerlo en línea

Ingresa con tu Llave CDMX al portal de trámites.

Selecciona “Refrendo/Reposición de tarjeta de circulación”.

Captura placas y CURP/RFC; valida que no haya adeudos.

Genera la línea de captura y paga (en línea, bancos, comercios o Kioscos de la Tesorería).

Verifica el reflejo del pago (puede tardar hasta 72 horas hábiles).

Descarga el comprobante digital de vigencia de tu tarjeta.

Opcional: agrega la Tarjeta de Circulación Digital en la App CDMX (Cartera Digital).

Vigencia y costos de la Tarjeta de circulación en la CDMX

La tarjeta se refrenda cada 3 años.

Costo 2025 (servicio particular): $417 pesos por reposición o refrendo.

Si necesitas el plástico

El comprobante digital acredita la vigencia. Para reimpresión del plástico (extravío/deterioro), agenda cita en módulo y lleva: identificación oficial, comprobante de domicilio, documento de propiedad del vehículo y comprobante de pago.

Consejos prácticos