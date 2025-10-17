La SCJN incumple con la publicación de asistentes a primera audiencia pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incumplió con la publicación de la lista de quienes participarán en la primera audiencia pública que realizará el próximo 20 de octubre.

En la audiencia, los ministros se encontrarán con personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil encargadas de defender sus derechos para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres de abandonar un criterio que obliga a los poderes legislativos del país a realizar consultas a este sector antes de emitir cualquier norma que pudiera afectarles.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Corte, los interesados en participar en la audiencia tenían hasta el 16 de octubre pasado a las 23:59 horas y la lista de quienes fueron seleccionados para ello debía ser dada a conocer a más tardar este viernes a las 18:00 horas.

“El Pleno de la SCJN aprobará la lista de participantes, orden y tiempo de participación en su sesión privada del viernes 17 de octubre, la cual se publicará ese día a más tardar a las 18:00 horas en la página oficial; en la inteligencia de que las personas participantes serán notificadas ese día por vía electrónica”, señala la convocatoria.

Sin embargo, de una revisión realizada por Proceso, hasta las 22:35 horas de este viernes la Corte no había publicado la lista.