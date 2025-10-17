Profeco advierte sobre desperfecto en Kwid Renault, el auto más barato de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre un desperfecto de fabricación que podría provocar un accidente en 33 mil 46 unidades del modelo Kwid, de Renault, modelo 2022 a 2024.

Por lo anterior, la Profeco difundió el llamado a revisión emitido por Renault de México para los automóviles con periodo de fabricación del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023, para verificar si tienen el desperfecto y, en su caso, reemplazarlo.

Profeco y @RenaultMX emiten alerta por falla en más de 33 mil vehículos #Kwid modelo 2022 a 2024.



Los autos podrían presentar grietas en el montaje del eje trasero, lo que representa un riesgo de pérdida de control o accidente.



Renault revisará y, de ser necesario, reforzará o… pic.twitter.com/JAgOLadfzn — Profeco (@Profeco) October 12, 2025

El defecto de fabricación consiste en que dichos modelos tienen riesgo de ruptura o de grietas en la carcasa de montaje del eje trasero, que es la estructura que sostiene el eje de las ruedas traseras. La falla se puede presentar al transitar por carreteras y caminos en mal estado, o por el impacto de piedras o golpes constantes en esa zona.

La empresa señaló que esto podría provocar “pérdida de control del vehículo, mal funcionamiento o accidente”, por lo que se revisarán las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, se reforzará o reemplazará.

El Renault Kwid se ostenta en el 2025 como el modelo más barato del mercado en México, y se vende desde 247 mil 500 pesos, de acuerdo con la página oficial de Renault.

En la campaña de revisión que será monitoreada por la Profeco, Renault de México contactará a las personas involucradas por medio de correo electrónico e informará del llamado a través de su página en el siguiente vínculo: http://www.renault.com.mx/servicio-retirada.html.

Así mismo, quienes estén interesados en una revisión y no han sido contactados por la empresa, pueden llamar a la automotriz al número 800 505 1516, enviar un correo electrónico relaciones.clientes@renault.com o acudir con los distribuidores autorizados.

La campaña se mantendrá de forma indefinida. La empresa informó que hasta el pasado 17 de julio no cuenta con ningún reporte de incidente en México relacionado con el desperfecto.