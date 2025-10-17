Tres mexicanos murieron en accidente aéreo en Michigan, EU, confirma SRE (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de tres ciudadanos mexicanos en un accidente aéreo ocurrido el Bath Township, Michigan, Estados Unidos.

La SRE, a través del Consulado de México en Detroit, verificó que las tres personas fallecidas en el accidente eran nacionales mexicanos. Los decesos incluyen a dos pilotos y un pasajero, cuyas identidades no se han hecho públicas.

La Secretaría está proporcionando acompañamiento y apoyo logístico, legal y emocional, incluyendo la coordinación para la eventual repatriación de los cuerpos una vez que las autoridades estadunidenses concluyan los procedimientos correspondientes.

El incidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde (hora local) del 16 de octubre, cuando una avioneta privada, identificada como un jet Hawker 800XP con matrícula mexicana XA-JMR, operada por Aereo Líneas del Centro S.A. de C.V., se estrelló cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, en Bath Township, un suburbio al noreste de Lansing, Michigan.

Three people killed after a Mexican registered Hawker 800XP spiraled out of control and crashed in Bath, Michigan Thursday evening, police confirmed.



According to Bath Township Police, the plane crashed near the intersection of Clark Road and Peacock Road around 5 p.m.



Police… pic.twitter.com/c33uLsBdjA — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 17, 2025

La aeronave había despegado desde Battle Creek, Michigan, a las 4:38 de la tarde y, según reportes preliminares, descendió rápidamente desde una altitud de 14 mil pies en menos de un minuto, impactándose en una carretera.

Testigos reportaron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros. No se registraron heridos en tierra ni daños materiales significativos.

El Consulado de México en Detroit activó los protocolos de emergencia, estableciendo comunicación con el Departamento de Policía de Bath Township, la Administración Federal de Aviación (FAA) y otras autoridades locales para monitorear la investigación y garantizar el respeto a los derechos de las víctimas.

La SRE colabora estrechamente con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, que lidera las pesquisas para determinar las causas del accidente, las cuales aún no han sido esclarecidas.