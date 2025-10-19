Estadunidenses en Baja California protestan contra “dictadura fascista” de Donald Trump (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Con un marcado rechazo a las redadas contra inmigrantes y lo que llamaron “dictadura fascista”, ciudadanos estadunidenses radicados en Baja California se sumaron a las protestas globales de “No Kings” (No Reyes) en contra del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Las y los manifestantes se concentraron este sábado 18 de octubre en el Parque Revolución del municipio de Ensenada, donde mostraron cartulinas con distintos mensajes como: “No tiranos en los USA”, “The Mad King” (El Rey Loco), “ICE ¡No Bueno!”, y “No ICE Raids” (No a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos).

“Él cree (Trump) que es un rey y no lo es. Decimos ‘No reyes’ y peleamos en contra del fascismo que está pasando en Estados Unidos. Somos americanos que estamos en Baja California y estamos protestando para ayudar el apoyo para que salga Trump”, comentó a Zona Norte Noticias Fred Martell.

El hombre, jubilado de Los Ángeles, con residencia en Playas de Rosarito durante tres décadas y cinco años con presencia en Ensenada, también reprobó la actuación de ICE, pues Trump dijo en un principio que era para supuestamente deportar “gente mala” y que “estaba en pandillas”.

“Pero eso no es lo que está pasando: hay gente que ha estado trabajando 20 y 30 años en los Estados Unidos, tiene negocios, familias e hijos que son americanos. En el modo, lo que hacen, es fascista, porque se tapan su cara, no tienen alguna identificación de quién son, y están tratando a la gente como si estuvieran robando a alguien”, mencionó.

Joan Lucci, una de las promotoras de la concentración, remarcó: “Donald Trump es un dictador”.

“Su régimen es autoritario. Nos sentimos muy afortunados de estar en México donde la libertad de expresión no es un problema. México es una democracia, ese no es el caso de los Estados Unidos. Y Donald Trump se está esforzando mucho como un dictador para hacer a la gente temerosa e intimidada, pero estas personas no están intimidadas”, comentó.

La manifestante se mostró confiada en que “volverá la democracia”, además de señalar que les “apena” todo lo que está haciendo ICE.

“Es una desgracia en derechos humanos. Es terrible. Donald Trump prometió que deportaría a personas que violaran la ley, pero es indiscriminado: deporta a quien puede y se enfoca en grupos de gente. Sabemos que están regresando a muchos mexicanos y es vergonzoso y triste. No puede pasar en una democracia”, mencionó Joan, quien ha vivido desde hace seis años en la región.

Omar, físico y quien se desempeña en Ciencia Ambiental, con 16 años de vivir en Baja California, subrayó la “lucha” para sacar a Donald Trump.

“Este hombre es un fascista, racista, no es capitalista, ni socialista. Está sacando el dinero de la gente. Ataca a Canadá, México, la clase trabajadora, los migrantes, el sistema de salud, la educación, la ciencia. Es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos”, expresó.

La concentración fue tras convocatoria del Capítulo Baja California de Demócratas en el Extranjero, rama oficial del Partido de los Demócratas en Estados Unidos.

En el contexto, la última protesta contra Trump en suelo bajacaliforniano fue el pasado 14 de junio de 2024, con motivo del llamado “No Kings Day”, en Ensenada, y el 19 de abril de 2025, en Playas de Rosarito.