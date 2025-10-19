Frío, vientos y lluvias muy fuertes impactarán de lunes a jueves a los siguentes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana continuarán las lluvias y bajas temperaturas matutinas en buena parte del país, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del lunes 20 al jueves 23 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre los efectos del frente frío 8 y uno nuevo, así como la llegada de una nueva onda tropical.

Durante la tarde-noche del domingo y madrugada del día lunes, canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en combinación con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Guerrero (centro, este y costa) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra), Campeche (regiones oeste y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro).

El frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país; así como viento con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Un canal de baja presión al interior del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Morelos, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro y oeste).

Refrescamiento de temperaturas el lunes

Para el lunes, el frente frío número 8 se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, el oriente y sureste del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Chiapas.

Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema frontal propiciará el refrescamiento de las temperaturas en el oriente del país; así como viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz y con rachas de hasta 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Se prevé que, durante la noche, el frente frío número 8 y su masa de aire frío asociada se desplacen hacia el oriente, dejando de afectar a México.

Por otra parte, un canal de baja presión prevalecerá al interior del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas entidades.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México; los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 21 al jueves 23 de octubre)

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste de la República mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste del país, ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h en dicha región, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, occidente y centro del país.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará hacia el oeste, sobre el océano Pacífico, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

Finalmente, a partir del jueves, una nueva onda tropical ingresará al sur de la península de Yucatán, mexicano, reforzará la probabilidad de lluvias en dicha península.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 20 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones Selva, Fronteriza y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (regiones Sierra y Chontalpa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Veracruz (región Montaña), Campeche (sur y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 20 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 20 de octubre:

Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), así como de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: costas de Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas.

Martes 21 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan y Los Tuxtlas), Chiapas (regiones Selva y Fronteriza) y Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones La Montaña y Olmeca), Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Miércoles 22 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (región Papaloapan), Veracruz (regiones La Montaña, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Chiapas (regiones Selva y Soconusco).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Oaxaca (región Sierra Norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 23 de octubre: