IMSS para Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa el seguro médico

Registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Álamo, Veracruz. Foto: Facebook Iván Hernández Díaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aprendices cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los 12 meses que dura su capacitación.

Este derecho garantiza consultas médicas gratuitas, medicamentos, protección ante accidentes laborales y atención de embarazos, recordó en un comunicado la Coordinación de Programas para el Bienestar del Gobierno federal.

Jóvenes Construyendo el Futuro brinda a personas de entre 18 y 29 años la oportunidad de capacitarse en negocios, empresas, organizaciones sociales o instituciones públicas, con un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos este 2025.

Afiliación al IMSS

La dependencia recordó que la afiliación al IMSS se activa automáticamente cinco días después de haber recibido el primer pago.

A partir de ese momento, cada aprendiz puede consultar su alta y vigencia directamente en la página oficial del Instituto.

Una vez asignado el Número de Seguridad Social (que se puede consultar en el perfil del beneficiario en la plataforma del programa, en la sección Datos del aprendiz) y la Unidad Médica Familiar que corresponde, las y los derechohabientes pueden solicitar citas médicas, realizar chequeos preventivos y recibir atención especializada.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Pasos para activar y ocupar tu seguro del IMSS