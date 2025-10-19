Sheinbaum visita zonas afectadas por lluvias en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de las lluvias que dejaron 76 personas muertas y severas afectaciones en el centro del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este domingo una nueva visita a la Sierra Norte de Puebla, donde aún hay comunidades que permanecen incomunicadas y con daños sin atender.

De acuerdo con información oficial, la mandataria concentrará sus actividades en los municipios de Huauchinango y Pantepec, los más golpeados por el temporal, para revisar los avances en la rehabilitación de caminos y viviendas.

En Puebla, según el micrositio oficial Reporte por lluvias, hubo 19 personas fallecidas y cinco personas desaparecidas. El gobernador Alejandro Armenta confirmó que acompañará el recorrido y que Sheinbaum “va a revisar unos puentes” en la zona de desastre.

El regreso de la presidenta ocurre luego de su visita del 12 de octubre, cuando anunció el inicio de un censo de Bienestar y el despliegue de brigadas para evaluar los daños. Durante su gira de ayer por Hidalgo, reconoció que, a pesar de los trabajos de emergencia, “hay poblaciones que siguen aisladas por la destrucción de caminos”, e insistió en que la prioridad es “abrir los caminos para que pueda llegar bien toda la ayuda”.

La agenda en Puebla incluye un encuentro con damnificados en la colonia Nuevo Monterrey, en Huauchinango, así como una reunión de evaluación con autoridades federales y estatales. El propósito, según fuentes gubernamentales, es revisar la estrategia de atención y la entrega de apoyos directos.

Reportes periodísticos indican que en varias comunidades de la región serrana persisten daños estructurales y pérdidas materiales significativas. En Pantepec, donde Sheinbaum prevé arribar alrededor de las 13:00 horas, las labores se enfocan en el restablecimiento de vías y servicios básicos, mientras continúa el levantamiento del censo para cuantificar los daños.

Aunque la Presidencia ha informado sobre el envío de brigadas y apoyo humanitario, las visitas de Sheinbaum también se han convertido en un seguimiento político de su gestión ante desastres naturales, en un contexto donde los gobiernos estatales enfrentan cuestionamientos por la lentitud en la respuesta y la falta de infraestructura preventiva en regiones vulnerables.