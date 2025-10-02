Así reaccionó Sheinbaum sobre Adán Augusto viendo el futbol en plena comparecencia

Shainbaum y Adán Augusto López viendo el futbol en la sesión del Senado. Foto: Miguel Dimayuga y Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya no, no me corresponde ya. Ya no me voy a meter en eso”, contestó brevemente la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la atención que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, puso a un partido de futbol mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Desde la primera vez que a la mandataria federal se le preguntó si López Hernández era investigado por su responsabilidad en la designación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco y hoy es investigado por ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, ha manifestado que no hay ningún elemento que lo vincule con un acto delictivo, porque no hay pruebas y, por lo tanto, no se le investiga.

En esta ocasión prefirió no dar ningún comentario pese a que es el dirigente de la bancada oficialista en la cámara alta y que se trataba de la comparecencia de un secretario de Estado, en el marco del primer informe de gobierno y de, además, hablar del contrabando de combustible, tema que se disparó en Tabasco también cuando fue gobernador, como publicó Proceso en la edición de septiembre.

Sobre López Hernández también pesan señalamientos por ingresos millonarios no registrados en su declaración patrimonial.

Además, cerca de 20 integrantes de su bancada lo acusaron de ser opaco en el uso de recursos públicos, así como en la toma de decisiones en las que no incluía la opinión de todos. Legisladores de Morena también han revelado que en sus salidas a otros estados son increpados por la ciudadanía por seguir “arropando” a Adán Augusto dentro del partido.