Caso Alma Sánchez: Detienen en Veracruz al presunto responsable del feminicidio de la joven hallada

Alma Sánchez, trabajadora originaria de Chiapas, fue hallada emparedada en una obra de Narvarte. Foto: FGJ/ X@c4jimenez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que agentes de la Policía de Investigación ubicaron y capturaron en Veracruz a Febronio Cruz, identificado como vigilante de la construcción donde fue encontrada Alma Sánchez. De acuerdo con los reportes, mantenía una relación sentimental con la víctima.

El periodista Carlos Jiménez informó que Cruz fue trasladado bajo custodia hacia la capital para ser presentado ante un juez, donde enfrentará cargos por feminicidio.

DETIENEN al TIPO q DEJÓ a UNA MUJER EMPAREDADA en una OBRA en @BJAlcaldia

Es Febronio Cruz

Era vigilante en una obra en @Narvarte_

Era pareja de Alma.

Y ahí dejó su cuerpo, entre 2 muros.

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo atraparon en Veracruz.

Ya lo llevan a prisión. pic.twitter.com/aGKvjsCk53 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 2, 2025

Hallazgo en Narvarte

El 16 de agosto, personal de la Fiscalía capitalina localizó el cuerpo de Alma, de 30 años y originaria de Chiapas, dentro de una obra ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

La joven fue reportada como desaparecida el 7 de agosto, aunque su familia indicó que había dejado de comunicarse desde junio. Durante la revisión del inmueble, especialistas detectaron un muro que no coincidía con los planos de construcción. Al removerlo, hallaron el cadáver de Alma con signos de violencia.

¿Quién era Alma Sánchez?

Alma trabajaba como albañil en la construcción donde fue encontrada. Había migrado a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales y mantenía contacto frecuente con su familia en Chiapas.

Colectivos feministas subrayaron que su caso visibiliza la vulnerabilidad de mujeres trabajadoras en sectores como la construcción y reclamaron la tardanza en la respuesta institucional tras su desaparición.

Sospechas y denuncias previas

Desde los primeros días de la investigación, familiares señalaron al vigilante de la obra como principal sospechoso, pues mantenía cercanía con Alma. La localización del cuerpo en el sitio donde él laboraba reforzó la línea de investigación que derivó en su captura.

Cargos y proceso judicial en el feminicidio de Alma Sánchez Marcelo

Con su detención, la Fiscalía prevé imputar a Cruz por el delito de feminicidio, que en la Ciudad de México contempla penas de hasta 70 años de prisión. Será un juez de control quien determine la vinculación a proceso y la medida cautelar correspondiente.

Tras conocerse la captura, la familia de Alma reiteró su exigencia de que se imponga la pena máxima. “Queremos justicia plena para Alma”, declaró uno de sus hermanos.

Colectivos feministas también convocaron a nuevas movilizaciones frente a la obra de Narvarte para acompañar el proceso judicial y mantener el caso en la agenda pública.

Feminicidios en la capital

El feminicidio de Alma se suma a los más de 50 casos registrados en la Ciudad de México durante los primeros ocho meses de 2025, según cifras oficiales. Organizaciones civiles advierten que la mayoría de las víctimas provienen de contextos de vulnerabilidad y que persisten deficiencias en la atención a reportes de desaparición.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que continuará con la recolección de pruebas periciales y testimoniales, además del análisis de videograbaciones, para robustecer el caso y establecer la mecánica de los hechos.