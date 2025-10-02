CiclÃ³n tropical Priscilla amenaza con surgir el fin de semana; lluvias intensas de viernes a lunes

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de MÃ©xico este viernes. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Una zona de baja presiÃ³n al sur de las costas de Guerrero podrÃ­a evolucionar a ciclÃ³n tropical este fin de semana para convertirse en el ciclÃ³n tropical Priscilla, informÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

El organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) detallÃ³ que en varias entidades habrÃ¡ lluvias muy fuertes con puntuales intensas y destacÃ³ la llegada de un nuevo frente frÃ­o en su pronÃ³stico del viernes 3 al lunes 6 de octubre:

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico al sur de las costas de Guerrero, en interacciÃ³n con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzÃ³nica en el PacÃ­fico Sur Mexicano, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte, oeste, este y costa) y Chiapas (norte y sur).

Se mantiene en vigilancia una zona de #BajaPresiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico en el ocÃ©ano #PacÃ­fico. Se prevÃ© que evolucione a #CiclÃ³nTropical durante el fin de semana. pic.twitter.com/G7hDmDzBph â€” CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 3, 2025

Por otra parte, canal de baja presiÃ³n sobre el suroeste del golfo de MÃ©xico aunado al ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de MÃ©xico generarÃ¡ lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), y Tabasco (sur), y lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

A su vez, otro canal de baja presiÃ³n extendido sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, propiciarÃ¡n lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n, fuertes en Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Tlaxcala; chubascos en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ y QuerÃ©taro; asÃ­ como lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Finalmente, se prevÃ©n fuertes rachas de viento de 50 a 60 km/h en el norte, noreste y sureste del paÃ­s.

Nuevo frente frÃ­o el viernes

Para el viernes, una zona de baja presiÃ³n con alta probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico o posible ciclÃ³n tropical, se localizarÃ¡ al sur de las costas de MichoacÃ¡n y Colima, en interacciÃ³n con la vaguada monzÃ³nica que se extenderÃ¡ prÃ³xima al PacÃ­fico Sur y Central Mexicano, generarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); asÃ­ como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la RepÃºblica Mexicana.

Por su parte, un canal de baja presiÃ³n sobre la vertiente del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica, generarÃ¡n lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del paÃ­s, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n.

A su vez, otro canal de baja presiÃ³n sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosfÃ©rica e ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del paÃ­s, previÃ©ndose lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de MÃ©xico, Estado de MÃ©xico y Morelos.

Por otro lado, un nuevo frente frÃ­o se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico; originando fuertes rachas de vientos en dicha regiÃ³n.

Finalmente, se mantendrÃ¡ el ambiente caluroso con temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.

Valle de MÃ©xico

Se prevÃ© cielo medio nublado a nublado en el transcurso del dÃ­a. Durante la maÃ±ana, ambiente fresco a templado en la regiÃ³n, con ambiente frÃ­o y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cÃ¡lido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de MÃ©xico; las cuales se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Dichas lluvias podrÃ­an originar el incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 22 a 24 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 10 a 12 Â°C y una mÃ¡xima de 20 a 22 Â°C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del sÃ¡bado 04 al lunes 06 de octubre)

Durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, una zona de baja presiÃ³n con alta probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico o posible ciclÃ³n tropical (que de formarse se llamarÃ­a Priscilla), se desplazarÃ¡ lentamente y cercano a las costas de MichoacÃ¡n, Colima y Jalisco, su extensa circulaciÃ³n originarÃ¡ lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados, ademÃ¡s de Guerrero.

Un canal de baja presiÃ³n prevalecerÃ¡ en el centro y sur del golfo de MÃ©xico, en interacciÃ³n con una vaguada en altura, inestabilidad atmosfÃ©rica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzÃ³nica en el PacÃ­fico Sur Mexicano, mantendrÃ¡n la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la RepÃºblica Mexicana, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n.

Canales de baja presiÃ³n al interior de MÃ©xico, en interacciÃ³n de la entrada de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, aunado a divergencia; propiciarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional.

Durante el viernes y sÃ¡bado, el frente frÃ­o en combinaciÃ³n con la corriente en chorro subtropical, se aproximarÃ¡ e ingresarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico; pronosticÃ¡ndose vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilÃ³metros por hora en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el viernes 03 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y YucatÃ¡n (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, MichoacÃ¡n, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco y Ciudad de MÃ©xico.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo LeÃ³n, Guanajuato y QuerÃ©taro.

PronÃ³stico de temperaturas mÃ¡ximas para el viernes 03 de octubre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, MichoacÃ¡n y Oaxaca.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Durango, Zacatecas, Guanajuato, MichoacÃ¡n, QuerÃ©taro, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el viernes 03 de octubre:

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: costas de Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 10 a 25 km/h con 40 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Veracruz (sur).

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California y costas de Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Chiapas y Veracruz (sur).

SÃ¡bado 04 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): MichoacÃ¡n (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y YucatÃ¡n.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Guanajuato y QuerÃ©taro.

Viento de 40 a 60 km/h con rachas 70 a 80 km/h: costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Veracruz (costa).

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche y YucatÃ¡n.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Durango, Zacatecas, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Domingo 05 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, MichoacÃ¡n (oeste), Puebla (sur), Guerrero (este y costa), Chiapas (norte y costa), Tabasco (oeste), Veracruz (sur) y Campeche (noreste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis PotosÃ­ y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo LeÃ³n y QuerÃ©taro.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Guerrero (occidente).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California, ademÃ¡s de costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­ (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lunes 06 de octubre: