Enfrentamiento. AgresiÃ³n durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de MÃ©xico. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-La marcha por el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, convocada por el ComitÃ© 68 Pro Libertades DemocrÃ¡ticas, se vio marcada por enfrentamientos entre un grupo de encapuchados y elementos de la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) en el Centro HistÃ³rico de la Ciudad de MÃ©xico.

FotografÃ­a: Miguel Dimayuga.

La movilizaciÃ³n, que reuniÃ³ a cerca de 10 mil personas, partiÃ³ pacÃ­ficamente a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el ZÃ³calo, exigiendo justicia por los hechos de 1968, el caso Ayotzinapa, el cese al genocidio en Gaza y atenciÃ³n a las desapariciones forzadas en el paÃ­s.

FotografÃ­a: Miguel Dimayuga.

FotografÃ­a: Miguel Dimayuga.

Al final del recorrido, un grupo identificado como "Bloque Negro" o autodenominados anarquistas protagonizÃ³ actos vandÃ¡licos y agresiones.

En las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, Eje Central y el ZÃ³calo, los encapuchados lanzaron petardos, piedras, ladrillos y objetos incendiarios contra los policÃ­as, quienes respondieron con equipo antimotines, extintores y gases lacrimÃ³genos para dispersar a los agresores.

FotografÃ­a: JosÃ© Manuel JimÃ©nez.

FotografÃ­a: JosÃ© Manuel JimÃ©nez.

FotografÃ­a: JosÃ© Manuel JimÃ©nez.

Los disturbios incluyeron saqueos a comercios, pintas en edificios pÃºblicos, quema de mobiliario urbano y el incendio de una joyerÃ­a.

El saldo preliminar reporta al menos 40 personas lesionadas, entre civiles, periodistas y 60 policÃ­as, quienes sufrieron golpes y heridas por objetos contundentes.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

FotografÃ­a: Eduardo Miranda.

Entre los reporteros afectados estÃ¡n Ramkar Cruz (Foro TV), NicolÃ¡s Corte (Publimetro), David Patricio (La RazÃ³n) y David de Olarte (La Prensa). Hasta el momento, se reporta al menos una detenciÃ³n. No hay registros de fallecidos.

El Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico seÃ±alÃ³ que los elementos de la SSC actuaron con protocolo, utilizando Ãºnicamente equipo de protecciÃ³n y extintores en un inicio.

Los actos vandÃ¡licos fueron atribuidos a un grupo reducido, ajeno a los contingentes principales de estudiantes, normalistas y colectivos de derechos humanos que marcharon pacÃ­ficamente.