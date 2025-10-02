Kenia López Rabadán votará contra reforma a la Ley de Amparo si no hay cambios

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en la minuta sobre la Ley de Amparo votará en contra si no se le realizan cambios.

La diputada albiazul también afirmó que habrá parlamento abierto durante la discusión sobre la minuta, luego de que se aprobará con una reserva en la que se establece la retroactividad sobre la reforma de la Constitución.

“Por lo que a mí toca como presidenta de la Cámara, garantizo un debate plural, amplio, en donde todas las voces sean escuchadas. Yo, de manera personal, si continúa como está el dictamen remitido por el Senado de la República, de manera personal yo votaré en contra.

“Evidentemente, ustedes saben, yo tengo una formación como abogada, soy egresada de la UNAM. Para mí es una institución el Amparo y estoy evidentemente leyendo ya la minuta como quedó en la madrugada. Por supuesto que desde mi perspectiva y lo digo no como presidenta de la Cámara, sino como integrante de la Cámara de Diputados, votaré en contra de ese dictamen si continúa en sus términos”, detalló.

Kenia López Rabadán adelantó que en la discusión en San Lázaro habrá cientos de reservas por parte de los grupos parlamentarios, algo que calificó de bueno para que la ciudadanía sepa del proceso legislativo.

“Yo supongo, digamos, que, sumadas las reservas de todos los grupos parlamentarios, estaremos hablando probablemente de cientos de reservas, y de ser así yo estoy absolutamente convencida que será bueno para la ciudadanía saber sobre este proceso y evidentemente, si es necesario, pues perfeccionar en términos legales cada articulado incluyendo los artículos transitorios”, afirmó.

La diputada informó que la próxima semana se realizará el debate tanto en comisiones como en el Pleno de la Cámara baja.