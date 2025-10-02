La UNAM exige a Israel la repatriación de estudiante que viajaba en la flotilla interceptada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió a las autoridades de Israel la “inmediata liberación y repatriación” de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En un pronunciamiento emitido la tarde de este jueves, también expresó su “rechazo y preocupación” ante la intercepción, abordaje y detención de los miembros de la Flotilla Global Sumud -en la que iba Medrano- cuando navegaban hacia Gaza como parte de una misión humanitaria.

Conforme al derecho internacional, la máxima casa de estudios del país demandó que “se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos”.

Añadió que las autoridades universitarias están en “contacto permanente” con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dar seguimiento puntual a esta situación.

“La Universidad hace, nuevamente, un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto”, destacó.

Y añadió que los universitarios reiteran su “compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”.

El pronunciamiento de la UNAM se dio más de ocho horas después de que, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a Israel la “liberación inmediata” de los seis mexicanos interceptados en la flotilla rumbo a Gaza.