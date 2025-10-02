Manuel Sotomayor: claves del escÃ¡ndalo de la destituciÃ³n del director del deporte en Edomex

La destituciÃ³n de Manuel Sotomayor ocurriÃ³ entre denuncias de simulaciÃ³n en cheques para atletas y resistencia institucional para realizar la entrega del puesto.. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El gobierno mexiquense destituyÃ³ a Manuel Sotomayor de su cargo como encargado del despacho del Instituto del Deporte del Estado de MÃ©xico el 1 de octubre de 2025. La medida se enmarca en seÃ±alamientos sobre irregularidades en el manejo de apoyos a atletas y en un conflicto con la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n estatal, dependencia a cargo del Ã¡rea.

Sotomayor fue notificado de la conclusiÃ³n de su designaciÃ³n un dÃ­a antes, el 30 de septiembre, pero se negÃ³ a firmar el oficio y a realizar la entrega-recepciÃ³n del cargo, lo que obligÃ³ a funcionarios estatales a levantar un acta administrativa.

A continuaciÃ³n, los principales puntos para entender el caso:

SeÃ±alamientos sobre manejo de recursos en el deporte estatal

Desde mediados de 2025 se difundieron acusaciones sobre el uso de apoyos entregados a atletas mexiquenses. Testimonios indicaron que se les daban cheques para cubrir gastos de transporte, pero que posteriormente eran obligados a endosarlos y devolverlos a las autoridades.

Este mecanismo fue seÃ±alado como irregular porque las reglas de operaciÃ³n estatales no contemplan la devoluciÃ³n de recursos entregados a beneficiarios. De acuerdo con esas denuncias, el dinero se destinaba a fines distintos a los establecidos oficialmente.

TambiÃ©n se reportaron cuestionamientos al programa de becas para viajes internacionales. SegÃºn versiones difundidas en su momento, se adquirieron boletos de aviÃ³n mediante una agencia en Metepec con sobreprecios en comparaciÃ³n con los costos de mercado.

Las quejas no solo apuntaron contra Sotomayor, sino tambiÃ©n contra Ã¡reas administrativas de la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n del Estado de MÃ©xico, lo que ampliÃ³ el conflicto institucional.

La notificaciÃ³n y la negativa a entregar el cargo

El 30 de septiembre, el secretario de EducaciÃ³n estatal notificÃ³ formalmente a Manuel Sotomayor la terminaciÃ³n de su encargo al frente del Instituto del Deporte. El documento establecÃ­a que debÃ­a proceder con la entrega-recepciÃ³n de inmediato.

Sotomayor se negÃ³ a firmar la notificaciÃ³n y a entregar la oficina, lo que motivÃ³ a personal administrativo a levantar un acta formal de su negativa. El 1 de octubre, el gobierno confirmÃ³ la destituciÃ³n y anunciÃ³ que en breve se designarÃ­a a un nuevo responsable de la instituciÃ³n.

CronologÃ­a del caso Sotomayor

25 de mayo de 2025: Manuel Sotomayor fue designado encargado del despacho del Instituto del Deporte.

Manuel Sotomayor fue designado encargado del despacho del Instituto del Deporte. Julio de 2025: se difundieron seÃ±alamientos sobre entrega irregular de cheques a atletas y becas con presunto sobrecosto en boletos de aviÃ³n.

y becas con presunto sobrecosto en boletos de aviÃ³n. 30 de septiembre de 2025: la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n notificÃ³ oficialmente a Sotomayor la conclusiÃ³n de su encargo.

1 de octubre de 2025: se confirmÃ³ la destituciÃ³n tras su negativa a realizar la entrega-recepciÃ³n.

De acuerdo con versiones cercanas al exfuncionario, Sotomayor habrÃ­a advertido que contaba con informaciÃ³n sobre las presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados al deporte. Su negativa a dejar el cargo de manera inmediata habrÃ­a estado vinculada con la intenciÃ³n de hacer pÃºblicos esos seÃ±alamientos.