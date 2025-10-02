Mexicanos detenidos por Israel en la Flotilla Sumud Global serÃ¡n enviados a centro de detenciÃ³n

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La CancillerÃ­a informÃ³ hoy que los seis ciudadanos mexicanos que fueron detenidos por el EjÃ©rcito de Israel, mientras navegaban hacia Gaza en la Flotilla Sumud Global, fueron trasladados al puerto de Ashod, del que serÃ¡n transferidos al centro de detenciÃ³n de Ketziot, junto con los demÃ¡s tripulantes de esa flotilla humanitaria.

En un comunicado, la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores (SRE) calificÃ³ de "lamentable suceso" la intervenciÃ³n del EjÃ©rcito israelÃ­ contra los barcos de la flotilla, que tuvo lugar en aguas internacionales y por tanto fuera de la jurisdicciÃ³n del Estado hebraico.

"La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisiÃ³n de delito alguno, por el contrario, constituye una obligaciÃ³n para todas las partes en conflictos armados y es una expresiÃ³n de la solidaridad de la comunidad internacional", agregÃ³ la dependencia encabezada por Juan RamÃ³n de la Fuente.

Integrada por 493 activistas repartidos en varias embarcaciones, la Flotilla Sumud Global pretendÃ­a romper el cerco que Israel mantiene contra Gaza y llegar por mar a la franja palestina con ayuda humanitaria a bordo; sin embargo, al igual que iniciativas anteriores, el EjÃ©rcito de Israel interceptÃ³ los barcos ayer en aguas internacionales y detuvo a sus tripulantes.

La CancillerÃ­a indicÃ³ que personal de la embajada de MÃ©xico en Tel Aviv acudieron al puerto para solicitar el acceso consular para los connacionales detenidos y "asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable".

Miriam Moreno SÃ¡nchez, la sÃ©ptima persona mexicana que viajaba en la flotilla, en la embarcaciÃ³n de "apoyo legal", permanece en libertad, pero su barco se redirigiÃ³ hacia Chipre.