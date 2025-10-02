Miguel de la Mora: el estilista Micky Hair hizo millonaria transferencia poco antes de ser asesinado

El hallazgo de una transferencia millonaria refuerza nuevas líneas de investigación en el caso Micky Hair.. Foto: IG @micky_hair

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La investigación por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair, arrojó un nuevo elemento tras el hallazgo de un comprobante bancario que revela una transferencia de 1 millón 750 mil pesos realizada días antes de su homicidio en Polanco.

El documento fue localizado entre sus pertenencias el día del ataque, junto a objetos de lujo como un bolso Hermès, un tarjetero Cartier, su pasaporte y su teléfono celular. La operación se registró el 25 de septiembre de 2025 en una sucursal bancaria de la Ciudad de México y tuvo como destino una cuenta de la razón social THE LANDMARK II S. de R.L. de C.V., empresa dedicada a desarrollos inmobiliarios en Zapopan, Jalisco.

Aunque algunas versiones apuntan a que la transferencia podría estar relacionada con el arrendamiento de su estética en Guadalajara, esa línea aún no ha sido confirmada por las autoridades capitalinas.

La millonaria transferencia de Micky Hair.

Foto: @c4jimenez

Ataque directo contra Micky Hair en Polanco

El 29 de septiembre de 2025, Micky Hair fue atacado a balazos frente a su salón ubicado en Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, Ciudad de México. Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon al menos cinco veces en cuello y rostro.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que no se trató de un robo, sino de una agresión directa. Los agresores huyeron hacia el Estado de México y hasta ahora no se han reportado detenciones.

Amistad con Diana Esparragoza

Entre los aspectos que han cobrado relevancia en el caso se encuentra la amistad cercana de Micky Hair con Diana Esparragoza, señalada públicamente como nieta de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

De la Mora compartía fotografías en redes sociales junto a Diana, con quien coincidía en eventos sociales y personales. Esta relación ha llamado la atención de las autoridades y de la opinión pública, ya que podría aportar contexto a su estilo de vida y al círculo social en el que se desenvolvía.

Diana Esparragoza es nieta de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.

Foto: @micky_hair

Denuncias previas y amenazas

Meses antes de su muerte, Micky Hair había presentado denuncias contra un individuo identificado como Eduardo “N” o “Ederly” por presunto fraude y hostigamiento. En sus declaraciones públicas, el estilista afirmó que era víctima de amenazas relacionadas con conflictos económicos. Las autoridades investigan si estas denuncias y las amenazas recibidas tienen relación con el homicidio.

Hipótesis financieras y criminales

La transferencia de 1.7 millones de pesos abrió nuevas líneas de investigación. La Fiscalía de la Ciudad de México indaga si el movimiento responde a operaciones legítimas ligadas a su negocio o si podría vincularse con actividades ilícitas como lavado de dinero.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que los presuntos responsables escapaban en motocicleta tras el ataque. Las imágenes fueron difundidas por autoridades capitalinas como parte del operativo de búsqueda.

¿Quién es Micky Hair?

Miguel de la Mora, de 28 años, era originario de Jalisco y se había consolidado como estilista de celebridades. Entre sus clientes se encontraban Ángela Aguilar, Kenia OS y Natasha Dupeyrón.

Además de su trabajo en la moda, mantenía una activa presencia como creador de contenido en redes sociales, donde compartía momentos con artistas y amigos cercanos, incluido su vínculo con Diana Esparragoza.

Su estilo de vida, caracterizado por viajes, lujos y negocios en expansión, generaba interés entre sus seguidores y levantaba preguntas sobre el origen de su rápido ascenso económico.