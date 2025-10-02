Paloma Nicole: así planearon su madre y su padrastro la cirugía estética que le costó la vida

La Fiscalía de Durango mantiene abiertas varias líneas de investigación por la cirugía estética de Paloma Nicole.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía de Durango informó que la madre de Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, y su pareja, Víctor N., planearon la cirugía estética que derivó en la muerte de la adolescente el 20 de septiembre de 2025. La intervención, realizada sin el consentimiento del padre y fuera de protocolos legales, incluyó engaños para ocultar el procedimiento y la participación directa del padrastro como presunto cirujano. Ambos fueron detenidos el 27 de septiembre bajo cargos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión.

Cómo ocultaron la cirugía de Paloma Nicole Arellano

De acuerdo con la carpeta de investigación, la madre informó al padre, Carlos Arellano, que su hija había dado positivo en una prueba de COVID-19 y que se aislaría en la sierra de Durango, donde no habría señal telefónica. Ese argumento fue utilizado para justificar la ausencia de la menor durante días y ocultar que en realidad había sido ingresada a una clínica privada para someterse a una cirugía de implantes mamarios.

El procedimiento quirúrgico se realizó el 12 de septiembre de 2025, con la participación directa del padrastro, quien firmó documentos como médico y tutor pese a no contar con la acreditación correspondiente.

El deterioro de la salud y la muerte

Paloma Nicole presentó complicaciones poco después de la operación: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y coma inducido. Fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días en estado crítico hasta que falleció el 20 de septiembre.

En el velorio, su padre descubrió que llevaba un corpiño quirúrgico y que tenía implantes mamarios. Fue entonces cuando denunció formalmente la operación y solicitó a las autoridades una investigación a fondo.

La detención de la madre y el padrastro

El 27 de septiembre de 2025, agentes de la Fiscalía de Durango detuvieron a la madre de Paloma Nicole y a su pareja. Ambos fueron imputados por delitos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de funciones profesionales. La Fiscalía informó que no se descarta reclasificar el caso como homicidio, una vez que se incorporen los resultados definitivos de necropsia y peritajes médicos.

Señalamientos contra el padrastro

Un punto central de la investigación es el rol de Víctor N., señalado como el presunto cirujano de la menor. De acuerdo con la fiscal Sonia Yadira De la Garza, él firmó documentos como responsable del procedimiento y habría practicado directamente la cirugía.

Versiones de testigos refieren que el padrastro ya había intervenido médicamente en otros casos, incluso en su propio entorno familiar, lo que refuerza la acusación de usurpación de profesión. La Fiscalía analiza estos antecedentes para robustecer el expediente.

Reacciones médicas y suspensión profesional

El 24 de septiembre de 2025, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) anunció la suspensión provisional de la práctica profesional del padrastro y turnó el caso a su Comité de Ética.

La institución señaló que no se tolerarán irregularidades médicas que pongan en riesgo la vida de menores de edad y pidió a las autoridades garantizar que este tipo de procedimientos no se realicen sin autorización y sin el cumplimiento de la normativa vigente.

Fechas clave en el caso Paloma Nicole

12 de septiembre : Se practica la cirugía estética a Paloma Nicole en una clínica privada de Durango, presuntamente a cargo de su padrastro.

: Se practica la cirugía estética a Paloma Nicole en una clínica privada de Durango, presuntamente a cargo de su padrastro. 20 de septiembre : La adolescente fallece tras complicaciones médicas; se reporta paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral.

: La adolescente fallece tras complicaciones médicas; se reporta paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral. 24 de septiembre : La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspende provisionalmente al padrastro, investigado como presunto responsable de la operación.

: La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspende provisionalmente al padrastro, investigado como presunto responsable de la operación. 25 de septiembre de 2025: Legisladores presentan iniciativa para prohibir cirugías estéticas en menores sin justificación médica.

26 de septiembre : Autoridades locales y colectivos feministas anuncian acompañamiento y protestas.

: Autoridades locales y colectivos feministas anuncian acompañamiento y protestas. 27 de septiembre : La madre y el padrastro de Paloma Nicole son detenidos en Durango.

: La madre y el padrastro de Paloma Nicole son detenidos en Durango. 28 de septiembre: La Fiscalía estatal informa que podrían enfrentar cargos por homicidio, omisión de cuidados y usurpación de profesión.

Debate nacional y propuestas de reforma

El caso de Paloma Nicole desató un debate nacional sobre la falta de regulación de cirugías estéticas en menores. El 25 de septiembre de 2025, el diputado federal Gerardo Villarreal Solís presentó una iniciativa para prohibir este tipo de operaciones en adolescentes, salvo casos reconstructivos con justificación médica.

La iniciativa plantea exigir dictámenes psicológicos, evaluaciones médicas y la autorización expresa de ambos padres, además del asentimiento informado del propio menor, dependiendo de su madurez.

Un día después, el 26 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que el caso muestra vacíos legales y ofreció apoyo institucional a la familia.

¿Quién era Paloma Nicole?

Paloma Nicole era estudiante de secundaria y vivía en Durango. Su padre, Carlos Arellano, relató que mantenía contacto constante con ella hasta principios de septiembre, cuando dejó de recibir comunicación tras el supuesto aislamiento por COVID-19.

El caso cobró relevancia nacional al revelarse que la adolescente había sido sometida a una cirugía estética como “regalo de XV años”, práctica que colectivos feministas denunciaron como una normalización de riesgos en niñas y adolescentes.