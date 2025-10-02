Sheinbaum exige la repatriación de mexicanos interceptados por Israel

La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó a favor de Palestina. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano envió cuatro notas diplomáticas a Israel para pedir la protección a la integridad de seis mexicanos. Ahora que fueron interceptados, la presidenta Claudia Sheinbaum exige la repatriación inmediata porque no han cometido ningún delito y pide que se detenga el acoso a Gaza.

Los seis mexicanos buscaban llevar ayuda humanitaria, pero fueron interceptados y están por ser llevados a un centro de detención.

Las dos primeras notas diplomáticas fueron para adelantarse y pedir que se respetara la integridad física de los seis mexicanos y también pedían las razones por las que podrían ser interceptados.

En la cuarta nota fue donde el gobierno mexicano pidió la repatriación inmediata y lo que saben es que aún están en un puerto de Ashdod, pero no han podido entrar las autoridades consulares. “Los llevarán a centro de detención”, dijo.

La mandataria mexicana se manifestó en contra de las acciones de Israel y de evitar que llegue la ayuda humanitaria a Gaza.

Que los dejen llegar a Gaza, pero ya fueron interceptados y tienen que ser repatriados de inmediato”, señaló.

La presidenta reiteró: “No estamos de acuerdo con esto que hizo Israel”, además de recordar que México reconoce al Estado de Palestina y que incluso aceptaron las credenciales de la embajadora en México.

Repitió los nombres de tres mexicanos que desde este miércoles dio a conocer la cancillería mexicana: Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio de nacionalidad mexicana, como parte de la Flotilla Global Sumud. La presidenta agregó: Diego Vázquez, Ernesto Ledesma y Alejandra Vélez.