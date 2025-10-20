Caso huachicol fiscal: juez cancela audiencia de imputación a contralmirante de la Marina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una juez federal en el Estado de México canceló la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) debía formular imputación a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina, por el caso de huachicol fiscal.

La audiencia estaba prevista para esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, sin embargo, debido a que la FGR no entregó la carpeta de investigación a la defensa del marino, la diligencia tuvo que ser cancelada sin que hasta el momento se fije fecha nueva para su realización.

Fuentes federales confirmaron que ni el ministerio público, el defensor o Farías Laguna se presentaron ante el Centro de Justicia.

La FGR tiene pendiente una orden de captura contra el marino, quien es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos por formar parte de la investigación de una red de servidores públicos de la Semar y de Aduanas que supuestamente trafican combustible etiquetado como aditivo para evitar pagar los impuestos completos y generar ganancias ilícitas.

Hasta el momento Farías Laguna no ha sido detenido porque cuenta con una suspensión definitiva que le fue concedida en septiembre pasado, antes de la reforma a la Ley de Amparo recién promulgada, por el juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas en el expediente 2098/2025 en el que fue tramitado un amparo a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el resto de los investigados por el caso de huachicol fiscal.

Aunque los hijos de López Obrador se han deslindado públicamente de dicha demanda, hasta ahora no han presentado escritos de desistimiento de la misma pese a que otros de los supuestos quejosos ya indicaron por escrito que no tienen interés en continuar con el trámite del amparo.

En tanto, para mantener la medida vigente Farías Laguna, que tampoco se ha desistido de la demanda, debe exhibir una garantía por 49 mil pesos.

En la Ciudad de México el marino tramitó otro amparo contra la ejecución de la orden de aprehensión que la FGR obtuvo en este caso.

Sin embargo, desde el pasado 2 de octubre el juez Décimo Primero de Distrito en materia Penal en la CDMX declaró sin materia el incidente de suspensión y revocó la medida que lo protegía de ser detenido por la subsistencia de la suspensión concedida por el juez de Zacatecas.

“Se DECLARA SIN MATERIA el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 813/2025, promovido por Fernando Farías Laguna, contra el acto consistente en la orden de aprehensión dictada el diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, dentro de la causa penal 325/2025; por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), por existir diversa suspensión definitiva concedida al citado quejoso y otros el veinticuatro de septiembre del año en curso en el incidente de suspensión 2098/2025 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas con residencia en la Ciudad del mismo nombre”, señaló el juez en la CDMX.

Contra esta determinación, Fernando Farías Laguna ya tramitó un recurso de revisión.