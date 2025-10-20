“En el mismo lugar y con la misma gente”: Sheinbaum sobre relanzamiento del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron su relanzamiento en medio de la emergencia por las lluvias que derivaron en devastación y con decenas de miles de familias damnificadas, además de hacerlo “en el mismo lugar y con la misma gente”.

La presidenta opinó que pudieron esperarse 15 días a que su administración terminara trabajos de emergencia o que ésta se levantara, aunque en otro momento tampoco habló de una fecha específica para que este fin de emergencia se decrete.

Añadió que los panistas demuestran falta de sensibilidad y amor al pueblo, en medio de la emergencia “se hace un relanzamiento de un partido”.

El sábado pasado, el PAN anunció el relanzamiento del partido, con nuevo logo, donde advirtieron que no irán en ninguna alianza con otro partido para las elecciones; además, sus candidatos serán electos por la ciudadanía en general.