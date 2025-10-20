Explosión de ducto de Pemex lesiona a por lo menos cinco elementos de la Sedena

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ranchería San Miguel, segunda sección del municipio de Reforma, dejó un saldo de al menos cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lesionados y movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad, informó la Secretaria de Protección Civil del gobierno de Chiapas.

El accidente se registró aproximadamente a las 13:05 horas de este lunes, luego de que el número de emergencia emitiera el reporte vía radio a la base de Protección Civil Municipal.

El punto afectado se ubica en una línea nueva que corre frente al Complejo Procesador de Gas Cactus, señaló la dependencia.

De inmediato, aseguró personal de Protección Civil y elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al sitio.

A su llegada, el área ya se encontraba resguardada por elementos de Seguridad Física y personal de contra incendio de Pemex.

“Según refirió el personal de la paraestatal en el lugar, la explosión se produjo en una línea nueva de 36 pulgadas que transporta gas amargo desde Reforma hacia la ciudad de Mérida”.

El estallido, además de generar el incendio, afectó la base militar donde se encuentran destacamentados los efectivos de la Sedena, misma que se localiza justo frente al lugar del siniestro.

Personal de Seguridad Física confirmó que, como consecuencia de la explosión, cinco elementos de la Sedena resultaron lesionados.

Minutos después, también arribaron al lugar elementos de la Guardia Estatal Preventiva.

Actualmente, el personal de la central de bomberos contraincendios de Reforma y Nuevo Pemex se encuentra trabajando en el enfriamiento de la línea afectada para permitir que el personal especializado de Pemex inicie las labores de reparación del ducto.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el estado de salud de los militares lesionados ni la causa precisa que originó la exposición del ducto que derivó en el flamazo y posterior incendio.