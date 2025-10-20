“Hasta acá se oyen los raquetazos”: Cuauhtémoc Blanco sesiona mientras juega pádel (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la reunión de la Comisión de presupuesto de este día en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista, sesionó y pasó lista mientras se encontraba jugando pádel, al menos eso consideraron los demás diputados.

En la reunión remota de la Comisión de Presupuesto donde se discutía la Ley de Aguas, el legislador morenista de manera virtual pidió que le anotaran su asistencia, sin embargo, lo que le pedían era su voto.

En el video se aprecia al diputado morenista en un área abierta y se escuchan los raquetazos, lo que provocó burlas y risas de los demás diputados de la Comisión de presupuesto que afirmaron que estaba jugando pádel. “Hasta aquí se escuchan los raquetazos”, dijo Mario Zamora, diputado del PRI.

-Diputado Cuauhtémoc Blanco que sí me pueden poner asistencia. Muchas gracias.

-¿El sentido de voto diputado Cuauhtémoc?

-Muchas gracias.

-¿El sentido de su voto diputado Cuauhtémoc? ¡Diputado Cuauhtémoc!

-Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.

-Ya se fue.

-Pon atención Cuauhtémoc.

-Anda acosando mujeres.

-Anda jugando pádel hasta acá se oyen los raquetazos.