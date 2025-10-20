Hermanos de AMLO: quiénes son y a qué se dedican

José Ramiro López Obrador, conocido como “Pepín”, nació el 19 de marzo de 1956 en Macuspana, Tabasco.. Foto: Gilberto Villasana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, es el mayor de siete hijos del matrimonio entre Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. Su familia, originaria de Tabasco, ha tenido participación en distintos ámbitos de la vida pública y privada del país. Dos de sus hermanos ya fallecieron, mientras que cinco continúan con vida y mantienen diferentes ocupaciones políticas, administrativas o empresariales.

A continuación, se detalla quiénes son los hermanos de López Obrador y a qué se dedican actualmente, con base en información disponible hasta 2025.

José Ramiro López Obrador: político y servidor público en Tabasco

José Ramiro López Obrador, conocido como “Pepín”, nació el 19 de marzo de 1956 en Macuspana, Tabasco. Es el hermano con mayor presencia pública después del expresidente. Ha ocupado cargos en el ámbito político local y estatal desde hace más de dos décadas.

Fue presidente municipal de Macuspana entre 2003 y 2006 y posteriormente fungió como dirigente estatal del PRD en Tabasco. Tras la formación del partido Morena, continuó participando en actividades políticas en la entidad. En julio de 2024 fue designado secretario de Gobierno del estado de Tabasco.

Además de su trayectoria política, José Ramiro ha declarado dedicarse a la ganadería y la agricultura en su municipio natal. En entrevistas recientes, afirmó ser propietario de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado, los cuales, según su versión, adquirió “poco a poco” a lo largo de los años y de manera declarada ante las autoridades.

uD83DuDDF3uD83DuDCCC JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR DICE QUE SUS 13 RANCHOS SON FRUTO DE SU ESFUERZO



Pues el secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, salió a "aclarar" el escándalo de sus 13 ranchos.



Dijo que todo lo que tiene está en su declaración patrimonial pública y que no esconde… pic.twitter.com/Pf2QWRyscl — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) October 17, 2025

Pedro Arturo López Obrador: alejado de Morena y con diferencias políticas

Pedro Arturo López Obrador nació el 21 de octubre de 1957. Ha mantenido una relación política más distante con su hermano Andrés Manuel y ha expresado en distintas ocasiones opiniones contrarias al movimiento encabezado por Morena.

Fue candidato a diputado federal por Tlaxcala en 2009 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Años más tarde, mostró apoyo a otros partidos políticos, incluyendo el PRI en Veracruz durante la contienda electoral de 2016, lo que evidenció una ruptura ideológica dentro de la familia.

Actualmente no ocupa cargos públicos ni ha tenido apariciones recientes en actividades partidistas. Su perfil se mantiene reservado y no existe información pública detallada sobre sus actividades privadas o empresariales.

Pío Lorenzo López Obrador: señalado por videos de aportaciones políticas

Pío Lorenzo López Obrador es uno de los hermanos que ha tenido mayor exposición mediática por su relación con videos difundidos en 2015, en los cuales aparece recibiendo dinero en efectivo, presuntamente destinado a actividades políticas relacionadas con Morena.

Tras la publicación de ese material, Pío López Obrador reconoció haber recibido los recursos, aunque señaló que se trataba de “aportaciones voluntarias” para fortalecer al movimiento que entonces encabezaba su hermano.

En 2015, Pío López Obrador recibió los sobres de dinero de David León Romero, entonces “consultor” y allegado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

No ocupa actualmente cargos públicos ni partidistas, y mantiene bajo perfil desde 2022. No hay registros de actividad empresarial o profesional pública, aunque ha sido identificado como militante de Morena en Tabasco.

Martín Jesús López Obrador: hermano de perfil discreto, también vinculado a grabaciones

Martín Jesús López Obrador es hermano gemelo de Candelaria Beatriz López Obrador, quien falleció en 2020. Su nombre apareció en medios en 2021, cuando se difundieron videos similares a los de su hermano Pío, en los que presuntamente se registraban aportaciones económicas durante el proceso electoral de 2015.

Martín Jesús ha mantenido una vida alejada del ámbito político y no ha ocupado cargos públicos conocidos. Tampoco existen datos actualizados sobre su actividad económica o profesional.

Candelaria Beatriz López Obrador: docente y figura de bajo perfil

Candelaria Beatriz López Obrador fue maestra de profesión y la única mujer entre los hermanos del expresidente. Falleció el 18 de noviembre de 2020. Se desempeñó en el ámbito educativo y mantuvo una trayectoria alejada de la política.

José Ramón López Obrador: el hermano fallecido en la infancia

José Ramón López Obrador fue el segundo hijo del matrimonio López Obrador. Murió a los 15 años en un accidente con un arma de fuego ocurrido en la década de 1960, según narraciones familiares difundidas en entrevistas pasadas por Andrés Manuel López Obrador.

Actividades políticas y familiares

La familia López Obrador ha tenido participación constante en la política tabasqueña desde finales de la década de 1990. José Ramiro ha sido el más activo, mientras que Pedro Arturo y Pío han participado en distintos momentos en procesos electorales o estructuras partidistas.

Los hermanos han mantenido presencia mediática con distintos grados de exposición: algunos vinculados a la gestión pública, otros a polémicas por presunto financiamiento político. Sin embargo, solo José Ramiro López Obrador ocupa actualmente un cargo formal en la administración estatal.