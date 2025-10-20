Lluvias fuertes e intensas no dan tregua a Veracruz; este es el pronóstico por estado para el martes

Desbordamiento del río Cazones e inundaciones en Poza Rica y Álamo el pasado 10 de octubre. Foto: @PCEstatalVer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Regiones del estado de Veracruz estarán bajo el asedio de lluvias fuertes e intensas este martes, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre el posible incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en varias entidades para este 21 de octubre.

Para la noche del lunes y madrugada del miércoles, el frente número 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (Selva, Fronteriza y Soconusco); muy fuertes en Veracruz (región Papaloapan), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (sur y suroeste); fuertes en Veracruz (región Las Montañas), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro) y chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (región Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Tamaulipas.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará viento de componente norte con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y con rachas de hasta 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Se prevé que, durante la noche, el frente número 8 y su masa de aire frío asociada continúen avanzando hacia el oriente, dejando de afectar al territorio nacional.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán intervalos de chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Oaxaca, provocará lluvias puntuales intensas en Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo) y fuertes en Guerrero (sureste).

Nueva zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico

Para el martes, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con puntuales intensas en zonas de Veracruz.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en dichas entidades.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en dicha región.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ingresará al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México e incremento de nubosidad con probabilidad de intervalos de chubascos en zonas del Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 21 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 21 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 21 de octubre: