“No me deja un buen sabor”: Monreal sobre Cuauhtémoc Blanco por legislar desde el pádel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco supuestamente estaba en un juego de pádel mientras sesionaba la Comisión de Presupuesto, a la cual pertenece, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo que no le deja un buen sabor de boca.

En entrevista en la cámara baja, Monreal adelantó que, de ser el caso, serían los órganos administrativos los que determinen alguna sanción para el exgobernador de Morelos.

En el video de la sesión virtual, se observa a Blanco ingresando sorpresivamente a la reunión, mientras se escuchan raquetazos de fondo.

“Cuauhtémoc Blanco. ¿Si me pueden poner asistencia, por favor? Muchas gracias”, dijo el diputado en la sesión.

??Paps! Cuauhtémoc Blanco votando mientras juega pádel ??



En plena sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se estaba abordando el tema de la Ley de Aguas el diputado @cuauhtemocb10 fue captado votando mientras jugaba pádel.



Le dice @MarioZamoraG :Está… pic.twitter.com/tpQ3Weao2n — Laura Brugés (@LauraBruges) October 20, 2025

Así fue el diálogo entre Monreal con la prensa:

-¿No es hora ya de poner sanciones?

- Sí hay sanciones. La ley y el reglamento establecen sanciones…

-Pero el problema es que no las aplican.

-Sanciones económicas y sanciones a los faltistas. Hay que seguir en eso y todos cumplir con el deber, todos cumplir con la obligación de asistir. Todos estar pendientes de sus reuniones de comisión y de los trabajos que le encomienda la Cámara. Es nuestra obligación.

-¿Se podría sancionar al diputado Cuauhtémoc si se confirma que sí estaba jugando pádel?

-No lo sé, no me quiero adelantar, pero en todo caso serán los órganos administrativos los que lo determinen.

-Yo le preguntaría, ¿hay necesidad de legislar o qué sabor de boca le deja a ustedes de la mayoría?

-Cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa, no me deja un buen sabor.

-Oigan, pero ¿no merece qué?

- No me deja un buen sabor.

-¿Hay necesidad de legislar para obligarlos? Porque, al final de cuentas, digo, dar una opinión positiva o negativa sobre una ley tan importante para crear la nueva Ley de Aguas, pues no es cualquier cosa.

-No, no es cualquier cosa. Hay que hacer un llamado a todos y a todas las legisladoras a cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber con la Cámara de Diputados.

Con información de Estrella Pedroza