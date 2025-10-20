Presentan en FGR 37 denuncias contra Adán Augusto López por un presunto quebranto de 700 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 37 denuncias contra el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Pérez-Jaén detalló que las denuncias son por presuntas irregularidades de López Hernández cuando éste fue gobernador de Tabasco, por un monto de 700 millones de pesos.

“Son treinta y siete denuncias de auditorías practicadas al gobierno del estado de Tabasco en los años 2019 y 2020, por un quebranto, por un monto de casi 700 millones de pesos”, explicó en breve entrevista con medios.

La diputada suplente resaltó que lo hace porque la Auditoria Superior de la Federación (ASF) está protegiendo a López, ya que la auditoría fue presentada el 20 de febrero de 2021 y no se ha hecho nada.