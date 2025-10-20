Rocha responde a Salinas Pliego: No hay investigación contra Grupo Salinas ni contra el Mazatlán

CULIACÁN, Sin.(apro). - El gobernador Rubén Rocha Moya negó que exista en su gobierno persecución jurídica alguna en contra de Ricardo Salinas Pliego ni intención de retirar la concesión del estadio al equipo de futbol Mazatlán F.C., luego de que el empresario hiciera señalamientos al respecto en la red social X.

“Considero oportuno aclararle que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol”, escribió el gobernador en su cuenta oficial.

Señor Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas):



En atención a su mensaje publicado en esta misma red el día de hoy, me permito puntualizarle lo siguiente:



En el Gobierno de Sinaloa, que encabezo en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos absolutamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 20, 2025

La declaración viene después de que el empresario asegurara que existen instrucciones de investigar a sus empresas y, en el caso de Sinaloa, ir en contra del equipo de futbol y de la concesión otorgada por el mismo gobierno estatal el sexenio anterior.

Ya me habían informado sobre la existencia de esa orden.



Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en… https://t.co/x39XRjQTMV — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 20, 2025

La presunta instrucción a la que hace alusión Ricardo Salinas provendría del gobierno federal, algo que el gobernador Rocha no señaló en su mensaje en X, y que existen garantías jurídicas y de respeto a los actos realizados no sólo por su administración sino por las anteriores, empleando la locución latina “pacta sunt servand”, utilizada en derecho para advertir que los pactos deben cumplirse.

La concesión del estadio de futbol para el equipo Mazatlán FC se realizó en la administración de Quirino Ordaz Coppel, en medio de presuntas irregularidades advertidas en 2020 por la entonces diputada local Yeraldine Bonilla, iniciando desde el Congreso de Sinaloa investigaciones y una pugna que culminó una vez que Quirino, entonces priista, se adhiriera al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y fuera nombrado embajador en España.