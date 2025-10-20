SCJN realiza las primeras audiencias públicas para escuchar a personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de hoy y hasta el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará audiencias públicas para escuchar a personas con discapacidad previo a redefinir el criterio sobre las consultas públicas a este sector antes de emitir legislaciones que puedan afectar sus derechos.

De 306 solicitudes presentadas ante la Corte para participar en el ejercicio, sólo 102 fueron avaladas por el Pleno de ministros pues, según la lista publicada por el Máximo Tribunal 204 de las peticiones no se refieren a los aspectos que serán abordados durante las audiencias.

Este lunes, a partir de las 12:00 y hasta las 16:00 horas, participarán 34 personas y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad y cada uno tendrá un tiempo máximo de uso de la voz de 5 minutos.

Mañana será el turno de los 29 siguientes y el miércoles concluirá el resto de los participantes autorizados por el Pleno, es decir, 38 personas y organizaciones.

Proceso informó el pasado 17 de octubre que el ejercicio tuvo como origen la petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama de abandonar un criterio con el que la SCJN invalida leyes por la falta de consulta previa a personas con discapacidad o deficiencias en la misma.

Organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad solicitaron a la Corte la realización de las audiencias públicas para ser escuchados antes de que los ministros tomen una decisión definitiva.

Hasta ahora una mayoría de ministros acordó abandonar el criterio tajante que es aplicado desde el año 2016 y con el que han sido invalidadas 50 leyes federales y estatales que abordan derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, aún falta que los ministros definan qué es lo que va a prevalecer para evitar que México incumpla con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Batres Guadarrama dio a conocer esta mañana que su propuesta apunta a determinar que las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en las que se alegue la falta de consulta a personas con discapacidad deberán ser tramitadas por los órganos facultados para ello a solicitud de este sector que también puede solicitar la intervención de la Corte a través de acciones colectivas.

“La declaración de inconstitucionalidad de normas generales de ninguna manera podrá afectar las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que figuraban ya en la legislación vigente en México.

“Tratándose de normas que reiteran el contenido de la CPEUM, de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad o que ya se encontraban en leyes anteriores no impugnadas, y sólo impliquen la repetición de oraciones, frases, palabras o conceptos cuya interpretación no deja lugar a dudas de que sólo reiteran dentro de la legislación nacional o local el contenido de derechos ya reconocidos como parte de las obligaciones del Estado mexicano, la falta de consulta no será motivo de invalidez”, indica la propuesta difundida por la ministra.

Esta es la primera vez que esta conformación de la Corte realizará audiencias públicas pues en el año 2008 la anterior SCJN celebró audiencias públicas para debatir sobre la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

El ejercicio tuvo 18 horas de duración repartidas en 6 días de audiencias en los que participaron 80 expositores, 40 a favor y 40 en contra.