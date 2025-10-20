SSC alerta sobre ciberdelincuentes que utilizan imagen de Temu para robar información bancaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la población sobre una modalidad de fraude en línea en la que ciberdelincuentes utilizan la imagen de la aplicación de compras Temu para obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

La Unidad de Policía Cibernética informó en un comunicado que los responsables difunden enlaces falsos mediante redes sociales y correos electrónicos que imitan la identidad visual de la plataforma y de sus comunicaciones oficiales.

En sus mensajes los estafadores suelen prometer descuentos, regalos o premios exclusivos para inducir a los usuarios a compartir su información.

La SSC señaló que estos sitios y mensajes fraudulentos reproducen la estética y el lenguaje de la aplicación original, lo que lleva a las víctimas a creer que participan en promociones legítimas. Con los datos obtenidos, los delincuentes pueden realizar transferencias no autorizadas, compras o incluso cometer actos ilícitos con la información sustraída.

La dependencia recomendó a los usuarios verificar el remitente y el dominio de los correos electrónicos, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y comprobar que las direcciones web comiencen con “https://” y correspondan a dominios oficiales. También pidió usar métodos de pago seguros y mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones.

En caso de detectar o haber sido víctima de una estafa, la SSC exhortó a comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.