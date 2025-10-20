Último depósito de 2025 para la Pensión Bienestar: calendario de pagos de noviembre

La Secretaría de Bienestar publicará en noviembre el último depósito de 2025 del apoyo federal Pensión Bienestar. . Foto: Foto: Pixabay/ Programas para el Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— De acuerdo con el calendario de pagos de la Secretaría de Bienestar informó que el sexto y último pago de 2025 del programa Pensión Bienestar se llevará a cabo durante noviembre. Este depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre y marca el cierre del calendario anual de apoyos del programa social federal.

El depósito se realizará directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y beneficiará a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad registradas en el padrón nacional.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2025

El calendario tentativo de pagos para el último depósito de 2025 contempla que las transferencias inicien el lunes 3 de noviembre y concluyan el miércoles 19 de noviembre, siguiendo el orden alfabético de la inicial del primer apellido.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

El calendario estimado se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 3 de noviembre: letra A

Martes 4 de noviembre: letra B

Miércoles 5 de noviembre: letra C

Jueves 6 de noviembre: letras D, E, F

Viernes 7 de noviembre: letra G

Lunes 10 de noviembre: letra G (continuación)

Martes 11 de noviembre: letras H, I, J, K

Miércoles 12 de noviembre: letra L

Jueves 13 de noviembre: letra M

Viernes 14 de noviembre: letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 18 de noviembre: letra R

Miércoles 19 de noviembre: letra S

Las letras restantes del alfabeto (T, U, V, W, X, Y, Z) se espera que reciban el pago en los días posteriores, antes de finalizar noviembre.

Este calendario mantiene el formato utilizado en bimestres anteriores, donde los pagos se realizaron de forma escalonada para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Montos del apoyo para el cierre de año

Para el bimestre noviembre-diciembre de 2025, los montos se mantienen sin cambios respecto a los periodos previos:

Adultos mayores: 6 200 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad: 3 200 pesos bimestrales.

Mujeres beneficiarias y madres trabajadoras: 3 000 pesos bimestrales.

Este será el último depósito del ejercicio fiscal 2025 y los beneficiarios podrán disponer de los recursos en cualquier momento, ya que el dinero permanecerá disponible en la cuenta sin fecha límite para su retiro.

Recomendaciones para los beneficiarios de los programas del Bienestar

La Secretaría de Bienestar recomienda a los beneficiarios:

Verificar que su tarjeta del Banco del Bienestar esté activa antes de las fechas señaladas.

Consultar su saldo por medio de la app del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos.

Evitar acudir el mismo día del depósito, ya que los fondos no caducan.

Consultar los canales oficiales de la Secretaría para confirmar las fechas exactas por letra antes del inicio de los pagos.

Durante 2025 se realizaron seis depósitos bimestrales de la Pensión Bienestar: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Con este último pago se completará el ciclo de apoyos del año, cumpliendo con la entrega de los recursos programados para más de 12 millones de beneficiarios.