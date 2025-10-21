Anuncian plan contra el cáncer de mama con inversión de 8 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dada la alta frecuencia de casos de cáncer de mama y al ser la primera causa de muerte entre mujeres, el gobierno federal anunció la compra de mil mastógrafos y mil aparatos de ultrasonido, además de la construcción de un Centro de Atención Oncológica por cada entidad.

El objetivo es que para 2027 se reduzca de manera significativa el número de muertes de mujeres por cáncer de mama, para lo que se debe detectar y atender a tiempo.

El gobierno federal presentó este martes el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que contempla cinco estrategias y que proyectan lograr en los próximos dos años.

La inversión será de 8 mil millones de pesos. La mitad la aportará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la otra mitad el gobierno de México mediante el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México “aproximadamente cada hora fallece una mujer por cáncer de mama (…) tenemos una alta frecuencia de cáncer de mama y, por lo tanto, se vuelve indispensable tener una estrategia para lograr abatir la misma. La población en riesgo que tenemos, de mayores de 40 años, es de 25.5 millones de mujeres, lo cual habla de lo significativo que es atender este problema”.

Las estrategias que incluirán son “educativas de promoción”, para la prevención de los factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo.

Otro elemento es la detección oportuna, para lo cual el gobierno impulsará una campaña intensa sobre la autoexploración mamaria a partir de los 20 años.

“Ahí lo que se recomienda es que la detección se haga siete días después de haber terminado la menstruación, cada mes, en una fecha fija, para que las mujeres se exploren sus mamas cada una de ellas. Después, si es necesario, y se recomendará la práctica de una mastografía bianual a mujeres mayores de 40 años, para que todas puedan tener acceso a una mastografía”.

En caso de detectar alguna lesión se tomará una biopsia de inmediato para obtener un diagnóstico y se dé paso a un tratamiento que puede ser de cirugía, quimioterapia o radioterapia.

Actualmente, los 640 hospitales que atienden cáncer de mama cuentan con 656 mastógrafos, por lo que se van a adquirir mil mastógrafos y mil ultrasonidos nuevos que estarán en centros dedicados a la detección.

También aumentarán 20 centros de diagnóstico de referencia con personal de rayos X, de imagenología y personal para la interpretación correcta de las biopsias. Y se van a construir 32 unidades hospitalarias de atención oncológica dirigidas específicamente a la mujer, uno por cada estado.

Por ejemplo, este diciembre el gobierno va a inaugurar el Centro de Atención Oncológica para la Mujer en la Ciudad de México, que está pendiente desde que la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la capital mexicana.

En total también en el país se tendrán 62 Centros de Diagnóstico Integral, actualmente son 42.

Para 2026, con esos nuevos equipos esperan realizar 8.9 millones de mastografías anualmente, “34 mil 327 al día en todo el país y 21 estudios diarios por equipo en promedio”.

“El programa aplica a todo el sector público de salud, independientemente de su derechohabiencia, de tal manera que si una mujer está en el IMSS o en el ISSSTE, en cualquiera de las instituciones y pierde su derechohabiencia, seguirá siendo atendida en el mismo centro para saber que puede tener continuidad (…) No nada más es hacer los estudios, sino tener la calidad, la eficiencia y la seguridad de que a las mujeres que les detectemos cáncer de mama puedan tener la mejor atención posible”, indicó el funcionario.

Las mastografías de tamizaje en la población de riesgo, es decir, en mujeres mayores de 40 años, se llevará a cabo cada dos años.

“El tiempo entre la sospecha al diagnóstico no debe de pasar de los 30 días. Actualmente se retrasa en ocasiones y, entonces, queremos que el tiempo entre sospecha al diagnóstico ocurra en 30 días; son los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y el tiempo entre el diagnóstico el tratamiento será de 21 días para poder hacer un tratamiento oportuno de las personas que se les detecte cáncer de mama”, aseguró.

Kershenobich afirmó que “el mensaje es: detectarlo a tiempo; porque el cáncer de mama, detectado a tiempo es completamente curable, y es el propósito, tratar de disminuir la tasa de mortalidad”.