Becas Benito Juárez: este es el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre

Becas Benito Juárez: este es el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubreAlumnos de bachillerato recibirán el depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en las siguientes fechas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Iniciaron este 20 de octubre los pagos bimestrales de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro del gobierno federal.
Las y los estudiantes de los niveles medio superior y superior que ya reciben la Beca Universal Benito Juárez o la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tendrán en los siguientes días el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025, informó la Coordinación de Programas para el Bienestar.
En el caso de las y los alumnos de bachillerato, recibirán el depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar a partir de este lunes 20 y hasta el lunes 27 de octubre dependiendo de la letra inicial de su primer apellido.
Como parte de los Programas para el Bienestar, la Beca Universal Benito Juárez da a todas y todos los alumnos de bachillerato el apoyo económico a fin de que la falta de recursos no sea razón para que interrumpan sus estudios.
Las Becas para el Bienestar buscan que las y los estudiantes puedan cubrir gastos escolares como útiles, transporte, alimentación o material didáctico, recordó el gobierno federal.
Se otorgan durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, siempre que la o el alumno permanezca inscrito en una institución pública.
Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez
- A, B, C: Lunes 20
- D, E, F, G: Martes 21
- H, I, J, K, L: Miércoles 22
- M, N, Ñ, O: Jueves 23
- P, Q, R: Viernes 24
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27
Del 20 al 27 de octubre se realizará el depósito de la beca para estudiantes de continuidad del nivel medio superior. ??
Las y los alumnos universitarios recibirán sus recursos el miércoles 29 de octubre. ?????????????? pic.twitter.com/HxoTxFZFob — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) October 20, 2025
Día único de pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
A su vez, el pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará el miércoles 29 de octubre para todas y todos los becarios universitarios.
De igual forma, el depósito de 5 mil 800 pesos al bimestre, el cual se efectúa de forma directa y sin intermediarios, tiene por objetivo disminuir la deserción escolar.