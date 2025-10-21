Becas Benito Juárez: este es el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre

Los beneficiarios recibirán el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Programas para el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Iniciaron este 20 de octubre los pagos bimestrales de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro del gobierno federal.

Las y los estudiantes de los niveles medio superior y superior que ya reciben la Beca Universal Benito Juárez o la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tendrán en los siguientes días el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025, informó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

En el caso de las y los alumnos de bachillerato, recibirán el depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar a partir de este lunes 20 y hasta el lunes 27 de octubre dependiendo de la letra inicial de su primer apellido.

Como parte de los Programas para el Bienestar, la Beca Universal Benito Juárez da a todas y todos los alumnos de bachillerato el apoyo económico a fin de que la falta de recursos no sea razón para que interrumpan sus estudios.

Las Becas para el Bienestar buscan que las y los estudiantes puedan cubrir gastos escolares como útiles, transporte, alimentación o material didáctico, recordó el gobierno federal.

Se otorgan durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, siempre que la o el alumno permanezca inscrito en una institución pública.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

A, B, C: Lunes 20

D, E, F, G: Martes 21

H, I, J, K, L: Miércoles 22

M, N, Ñ, O: Jueves 23

P, Q, R: Viernes 24

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27

Del 20 al 27 de octubre se realizará el depósito de la beca para estudiantes de continuidad del nivel medio superior. ??



Las y los alumnos universitarios recibirán sus recursos el miércoles 29 de octubre. ?????????????? pic.twitter.com/HxoTxFZFob — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) October 20, 2025

Día único de pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

A su vez, el pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará el miércoles 29 de octubre para todas y todos los becarios universitarios.

De igual forma, el depósito de 5 mil 800 pesos al bimestre, el cual se efectúa de forma directa y sin intermediarios, tiene por objetivo disminuir la deserción escolar.