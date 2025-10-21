Buscan declarar “Día Nacional del Bienestar” en la fecha de nacimiento de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Pimentel, presentó una iniciativa para que se declare el 13 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Bienestar”, día del nacimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La petista dijo que la elección del 13 de noviembre como fecha para conmemorar el “Día Nacional del Bienestar” no es arbitraria ni fortuita, sino al contrario, responde a una serie de consideraciones de carácter simbólico, estratégico y social que permiten dotar a esta fecha de un profundo sentido nacional.

“En primer lugar, el 13 de noviembre no interfiere con ninguna conmemoración cívica, histórica o cultural de carácter nacional establecida oficialmente en nuestro país, lo que permite destacar esta jornada con identidad propia dentro del calendario cívico y facilitar su institucionalización sin superposición con otros eventos de relevancia pública. Esto garantiza la viabilidad de su implementación y su apropiación social sin competir con otras narrativas institucionales”, argumentó.

La diputada argumentó que el mes de noviembre representa un periodo de cierre de ciclo anual, en el que tanto instituciones como comunidades comienzan a hacer balances, evaluar progresos y proyectar metas para el siguiente año.