“Cabeza de Vaca es símbolo de cinismo y corrupción”: Luisa María Alcalde. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, calificó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como “el símbolo del cinismo y la corrupción en México”, luego de que el panista se asumiera como perseguido político.

“Personajes como el exgobernador nos ayudan a identificar con claridad lo que representa el saqueo, el cinismo y la corrupción. Se sigue tomando selfies y videos, ahora exiliado desde Estados Unidos, con sus animales de quién sabe cuántos millones. Se hizo multimillonario a costillas del erario y del pueblo de Tamaulipas”, sostuvo.

Alcalde subrayó que existen investigaciones abiertas y que, si se comprueban actos de corrupción o desvío de recursos públicos, la Fiscalía General de la República debe actuar sin distinciones.

“Se tiene que investigar por parte de la Fiscalía General de la República, se trate de quién se trate, y tiene que haber consecuencias, se trate de quién se trate”, enfatizó.

Agregó que “tal es el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, que está en prisión y se realiza una profunda investigación”.

El huachicol: “No habrá impunidad”

En relación con el combate al huachicol, Alcalde Luján aseguró que no habrá impunidad para nadie y que, bajo el gobierno de Morena, se investigan y sancionan los delitos sin encubrimientos.

“Los otros le echaban tierrita, era pura tapadera; nosotros no: hay investigación y, si hay pruebas, se llega hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Crítica al PAN: “Cambiaron el logo, pero no las caras”

Finalmente, la dirigente morenista cuestionó el reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), señalando que el cambio de imagen no representa una renovación real del partido.

“Más allá del cambio de imagen, el PAN conserva las mismas caras y muestra una total falta de empatía con la población afectada por las inundaciones en varios estados del país”, dijo.

Añadió que el blanquiazul “sigue con los mismos personajes a los que no les importa la gente ni el pueblo, al que por el contrario desprecian”, y acusó que su único interés fue el costo de su nuevo logotipo.