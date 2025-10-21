CFE Internet: qué es el MiFi para conectarte en cualquier parte (precios y cobertura)

Un MiFi de CFE Internet promete llevar Wi-Fi donde el cable no llega. ¿Qué ofrece en compatibilidad, vigencia y cobertura?. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Internet) comercializa un dispositivo MiFi —un “módem” portátil— que crea una red Wi-Fi propia para compartir datos móviles con varios equipos a la vez. Es una alternativa de acceso en movilidad y en zonas sin cableado, basada en la red celular 4.5G.

¿Qué es un MiFi?

El MiFi es un punto de acceso inalámbrico de bolsillo que, con una tarjeta SIM de CFE Internet, genera una red Wi-Fi personal para conectar celulares, tabletas y computadoras de manera simultánea. Los equipos MiFi de CFE soportan hasta 10 dispositivos conectados al mismo tiempo. Es un servicio exclusivo de datos: no incluye minutos de voz ni SMS.

¿Cómo funciona y qué necesitas?

Insertar la SIM de CFE Internet en el MiFi.

Encender el equipo y buscar el SSID (nombre de la red) para ingresar la contraseña.

Navegar con la bolsa de datos vigente.

El servicio opera en la banda 28 (700 MHz); conviene usar equipos compatibles para mejor desempeño.

Precio del equipo y paquetes vigentes del MiFi de CFE Internet

Equipo MiFi CFE: $1,145 MXN; el precio incluye envío y un mes con 5 GB de datos.

Tabla en bullets (paquetes de datos)

Mensuales (prepago):

5 GB — $95

10 GB — $165

20 GB — $265

30 GB — $365

50 GB — $450

80 GB — $785

100 GB — $995

Vigencias extendidas (ejemplos):

5 GB semestral — $510

5 GB anual — $1,010

Los paquetes se consumen por volumen (GB) y por tiempo (vigencia); al terminar cualquiera de los dos, es necesario recargar.

Cobertura y límites a considerar

El MiFi funciona dentro de la zona de cobertura en México; no hay roaming internacional y la velocidad es “best effort” (puede variar según carga de la red y condiciones del sitio). Verifica cobertura y compatibilidad antes de comprar.

¿Cómo contratar y recargar?

La compra del MiFi y las recargas se realizan en los canales oficiales de CFE Internet. Tras activar el servicio, puedes elegir recargas mensuales, semestrales o anuales según tu consumo; si se agotan los datos antes del corte, puedes adquirir bolsas adicionales.