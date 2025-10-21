Diputados aprueban la Ley Aduanera; golpea a empresas y a ciudadanos, acusa la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera, que busca combatir la corrupción, la evasión fiscal, reducir el contrabando, asegurar una competencia más justa para la industria nacional y lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, además de aumentar la recaudación fiscal.

La reforma fue aprobada por 343 votos a favor y 123 en contra, y se conservó el artículo reservado que establece que el decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y no el día siguiente de su publicación.

La reforma también fija la creación del Consejo Aduanero, que integra a la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La reforma pasó a la titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante el breve debate, la oposición señaló que la reforma no está hecha sólo para perseguir evasores fiscales, sino también pequeñas y medianas empresas, así como a ciudadanos.

El diputado priista Emilio Lara Calderón enfatizó que la reforma golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos.

“En el grupo parlamentario del PRI queremos decirlo claro: así sea el inicio de la vigencia mañana, el próximo mes o el primero de enero, representa un retroceso en materia aduanera. Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos”, detalló,

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo, resaltó que el gobierno presume como un gran paso contra el contrabando fiscal, pero no está hecha para perseguir a los grandes evasores y cargarle la responsabilidad al pueblo que trabaja, produce y sostiene el país.

“Lo que sí hace es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.