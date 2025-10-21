Es una “campañita”, dice Adán Augusto sobre llamado a investigar sus ingresos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, calificó de "campañita” el pronunciamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual solicitó que se investiguen a fondo las inconsistencias entre las declaraciones patrimoniales y las declaraciones de impuestos del legislador.

En entrevista en el Senado, el morenista insistió en que es una campaña en su contra, ya que no le han encontrado nada

-¿Esto forma parte de una campaña ya muy bien orquestada en su contra?

-Pues desde luego que es una campañita, ¿a poco hasta ahora se dio cuenta? No hay un solo señalamiento. No salió a decir un trasnochado que tenía unos audios y ahora dice que no.

Respecto a las 37 denuncias que interpuso la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaen, el coordinador morenista afirmó que cuando sea notificado responderá a las denuncias.

“Cuando sea yo notificado las voy a atender, no es un asunto que me ocupe o preocupe, ellos están en su derecho de presentar 200 denuncias, no quiere decir que tengan la razón. Yo estoy en mi derecho de contentar y defenderme si lo considero necesario”, explicó.