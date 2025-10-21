Gerardo Fernández Noroña pidió licencia para viajar a Palestina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que solicitará licencia por nueve días para viajar a Palestina del 24 de octubre al 2 de noviembre del presente año, luego de que dio a conocer que solicitaría unos días el día de ayer en su video charla vespertina.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña detalló que Emiratos Árabes Unidos paga su boleto de avión por la solidaridad que el legislador ha mostrado al país palestino.

“A partir del jueves 24 salgo el día de mañana por la noche a Palestina y regreso el día 2 de enero. Vuelo con Emiratos Árabes Unidos, 2, digo de noviembre. Ya los estaba emocionando, a los de la oposición. Perdón, qué bueno que me llamaste la atención. Sí, ni que me fuera a vivir allá.

“No, me voy este miércoles mañana, en la noche, y regreso el 2 de noviembre. Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencia, pero como hay una, primero lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión, por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”, detalló.

El senador morenista explicó que su visita será para acudir a ver a autoridades palestinas, asentamientos en palestina y recorrer el pueblo palestino.

“Voy a visitar a las autoridades palestinas, este, está programada, están programadas reuniones con integrantes de la autoridad palestina, del gobierno de la del pueblo palestino, voy a visitar asentamientos de Palestina, voy a tener previo a Emiratos Árabes, reitero, fue generosísimo, me puso el pasaje aéreo con su línea aérea. Tengo una reunión primero en Emiratos y tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, en la situación que está viviendo el pueblo palestino”, resaltó.

Fernández Noroña afirmó que la solicitud de licencia no tiene un fondo político, ya que afirmó que está bien con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el movimiento morenista.

“Entonces, esta es la razón. No hay ninguna otra, toda especulación, que hubo algunas muy simpáticas, si uno le pone sentido al humor. No aplican. No aplican en ningún sentido. Estoy bien con mi grupo parlamentario. Estoy bien con mi compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy bien con el movimiento. Estoy muy contento. Las cosas van funcionando muy bien, en la perspectiva que yo tengo. Así es que esa es la razón”, explicó.