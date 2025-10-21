“Hay que preguntarle a Gerardo”: Sheinbaum reacciona a licencia temporal de Fernández Noroña (Video)

“Hay que preguntarle a Gerardo”: Sheinbaum reacciona a licencia temporal de Fernández Noroña. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó del anuncio del senador Gerardo Fernández Noroña para solicitar licencia de forma temporal para llevar a cabo algunas tareas.

La mandataria federal negó que ese anuncio esté relacionado con alguna “tarea” en el gobierno y sólo dijo “hay que preguntarle a Gerardo”.

-¿Con usted no lo comentó, no tiene conocimiento de qué tarea es?

-Él es el que tiene que informarlo no soy yo, cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y él es el que tendría que informar.

-¿No tiene nada que ver con el gobierno?

-Pues él tiene que informar

Fernández Noroña hizo este anuncio en medio de la polémica que han generado sus viajes en aeronaves privadas, su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, así como sus salidas con vuelos en clase Ejecutiva a Europa, lejos del discurso de austeridad del gobierno de Morena.