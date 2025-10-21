Cámara de Diputados
La Sonora Santanera pone a bailar a los diputados (Video)La Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la agrupación por sus 70 años de existencia.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados reconoció este martes los 70 años de trayectoria de la agrupación musical La Sonora Santanera, que ofreció un concierto en el Salón Aurora del Edificio E del recinto legislativo.
Los integrantes de La Sonora Santanera recibieron el reconocimiento de manos del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del diputado Sergio Mayer, ambos morenistas.
El integrante de la agrupación musical, Arturo Ortiz Álvarez, agradeció el reconocimiento a los diputados morenistas Ricardo Monreal, Pedro Haces Barba y Gutiérrez Luna.
"La verdad que, para nosotros, este año va a estar cumpliendo La Sonora Santanera 70 años de carrera musical, gracias a todo nuestro querido público, gracias a ustedes, que estoy seguro que han bailado muchas veces la música de sus servidores”, dijo.
Posteriormente, La Sonora Santanera tocó éxitos como “Perfume de Gardenias”, que pusieron a bailar a los asistentes, entre ellos Sergio Mayer.
En la Cámara de Diputados hubo ritmo y aplausos.
Por invitación del diputado Sergio Mayer, se realizó un reconocimiento a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria musical.
