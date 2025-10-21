La UNAM envió a Veracruz 100 toneladas de ayuda que recolectó en centro de acopio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) envió a Veracruz 100 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas en el Centro de Acopio instalado en el Estado Olímpico Universitario y otras escuelas en apoyo a los damnificados por las lluvias e inundaciones de hace 12 días.

En un comunicado, informó que ayer partieron cinco camiones con 20 toneladas cada uno, desde el estacionamiento 8 del estadio, en Ciudad Universitaria, hasta las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Poza Rica, de esa entidad, para que dicha institución de educación superior las distribuya entre las personas afectadas.

Añadió que, a la ayuda recibida en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria instalado el pasado 13 de octubre, se sumó el acopio recabado por las facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; de la Escuela Nacional Preparatoria 8; y la Facultad de Derecho.

La máxima casa de estudios del país anunció que dicho centro permanecerá abierto en el estadio de Ciudad Universitaria hasta el viernes 24 en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Y adelantó que se tiene previsto que los próximos cargamentos de apoyo se coordinen a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

La UNAM mencionó que se lleva un registro “detallado” de los bienes recibidos de parte de los universitarios y de la población en general, el cual está alojado en el siguiente enlace que se actualiza diario:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rl45sHDSkQqpmMyBBn6oyCRhzbDpYALAYDur9wPAXYs/edit?gid=708795646#gid=708795646

De paso, reiteró que la coordinación del Centro está a cargo de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria (SSACU) y opera bajo la gestión de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), con el apoyo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

Además, participan en la operación logística 42 personas voluntarias provenientes de diferentes entidades de la UNAM.

De las cinco entidades afectadas por las fuertes lluvias del pasado 9 de octubre, Veracruz fue la que tuvo más municipios dañados.