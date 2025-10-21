Clima
Lluvias fuertes y chubascos seguirÃ¡n azotando el miÃ©rcoles a la mitad del paÃsPersiste el riesgo de incremento en los niveles de rÃos y arroyos, asÃ como de encharcamientos, deslaves e inundaciones. Este es el pronÃ³stico por entidad para el 22 de octubre.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La mitad de entidades del paÃs -entre ellas Veracruz y Puebla, dos de las mÃ¡s afectadas por las lluvias en los dÃas recientes- seguirÃ¡n con precipitaciones fuertes y chubascos este miÃ©rcoles, de acuerdo con el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
El organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) alertÃ³ para este 22 de octubre que seguirÃ¡ el riesgo de incremento en los niveles de rÃos y arroyos, asÃ como de encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Durante la noche del martes y madrugada del miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n sobre el oriente del paÃs y sureste mexicano en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Puebla (regiÃ³n TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan), Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo), fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Capital y Olmeca), chubascos en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento); asÃ como viento de 30 a 45 kilÃ³metros por hora con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
Una vaguada en altura que se extiende sobre la penÃnsula de YucatÃ¡n en interacciÃ³n con un canal de baja presiÃ³n en dicha regiÃ³n, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte, este y sureste), Tabasco (este y sur), Campeche (este y sureste), YucatÃ¡n (centro, este y sur) y Quintana Roo; ademÃ¡s de viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Campeche.
Asimismo, una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico se localiza al sur de las costas de MichoacÃ¡n, su circulaciÃ³n reforzarÃ¡ la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sur del paÃs.
Otro canal de baja presiÃ³n sobre el interior del territorio nacional, en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n lluvias y chubascos en Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Hidalgo y Estado de MÃ©xico.
El nuevo frente frÃo nÃºmero 9 ingresarÃ¡ a la frontera norte del paÃs, generarÃ¡ fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo LeÃ³n.
Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarÃ¡n al noroeste del paÃs, en donde ocasionarÃ¡ vientos con rachas de hasta 50 km/h, descenso de las temperatura y lluvias con chubascos en Baja California (noroeste) y Sonora (noroeste y norte).
AdemÃ¡s, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera sobre la Mesa del Norte ocasionarÃ¡ una baja probabilidad de lluvias en dicha regiÃ³n, ademÃ¡s de la Mesa Central y el noreste del paÃs.
Llega la onda tropical 39 el miÃ©rcoles
Para el miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n prevalecerÃ¡ sobre el oriente y sureste del paÃs, en interacciÃ³n con la entrada de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan) y Oaxaca (norte y este), fuertes en Puebla (regiones Valle de SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro) y Tabasco (oeste y sur), y chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento); asÃ como viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
Asimismo, un canal de baja presiÃ³n en la penÃnsula de YucatÃ¡n, en interacciÃ³n con una vaguada en altura que se extenderÃ¡ al noreste de dicha regiÃ³n y gradualmente occidente del mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en la regiÃ³n mencionada.
Una nueva onda tropical (nÃºmero 39) se desplazarÃ¡ sobre Guatemala y gradualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes en el sur de dicha entidad.
Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y la corriente en chorro subtropical, se desplazarÃ¡n sobre el noroeste del paÃs, regiÃ³n en la que ocasionarÃ¡n descenso de temperaturas y fuertes rachas de vientos de 45 a 60 km/h; asÃ como lluvias aisladas.
Otro canal de baja presiÃ³n sobre el interior del territorio nacional, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de MÃ©xico.
Una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera sobre la Mesa del Norte, ocasionarÃ¡ una baja probabilidad de lluvias en dicha regiÃ³n, ademÃ¡s de la Mesa Central y el noreste del paÃs.
Finalmente, la zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico sobre el ocÃ©ano PacÃfico, continuarÃ¡ desplazÃ¡ndose hacia el oeste, alejÃ¡ndose gradualmente de costas mexicanas.
Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, podrÃan acompaÃ±arse con descargas elÃ©ctricas y caÃda de granizo.
Valle de MÃ©xico
Por la maÃ±ana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la regiÃ³n, y frÃo con bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Durante la tarde, ambiente cÃ¡lido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de MÃ©xico y el Estado de MÃ©xico.
La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 10 a 12 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃnima de 7 a 9 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.
Riesgos
- Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃan reducir la visibilidad, incrementar los niveles de rÃos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
- Las rachas de viento podrÃan ocasionar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.
PronÃ³stico de lluvias para el miÃ©rcoles 22 de octubre:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle de SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro), Tabasco (oeste y sur), Campeche (oeste), YucatÃ¡n (este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis PotosÃ (regiÃ³n Huasteca), QuerÃ©taro (Sierra Gorda), Hidalgo (regiÃ³n Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa), MichoacÃ¡n (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit (centro y sur), Estado de MÃ©xico y Morelos.
PronÃ³stico de temperaturas para el miÃ©rcoles 22 de octubre:
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, MichoacÃ¡n, Guerrero, San Luis PotosÃ, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃnimas de - 5 a 0 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de MÃ©xico.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, MichoacÃ¡n, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
PronÃ³stico de viento y oleaje para el miÃ©rcoles 22 de octubre:
- Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
- Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Puebla (suroeste).
- Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis PotosÃ, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).