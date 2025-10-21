CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La mitad de entidades del paÃ­s -entre ellas Veracruz y Puebla, dos de las mÃ¡s afectadas por las lluvias en los dÃ­as recientes- seguirÃ¡n con precipitaciones fuertes y chubascos este miÃ©rcoles, de acuerdo con el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

El organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) alertÃ³ para este 22 de octubre que seguirÃ¡ el riesgo de incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, asÃ­ como de encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del martes y madrugada del miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n sobre el oriente del paÃ­s y sureste mexicano en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Puebla (regiÃ³n TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan), Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo), fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Capital y Olmeca), chubascos en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento); asÃ­ como viento de 30 a 45 kilÃ³metros por hora con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Una vaguada en altura que se extiende sobre la penÃ­nsula de YucatÃ¡n en interacciÃ³n con un canal de baja presiÃ³n en dicha regiÃ³n, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte, este y sureste), Tabasco (este y sur), Campeche (este y sureste), YucatÃ¡n (centro, este y sur) y Quintana Roo; ademÃ¡s de viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Campeche.

Asimismo, una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico se localiza al sur de las costas de MichoacÃ¡n, su circulaciÃ³n reforzarÃ¡ la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sur del paÃ­s.

Otro canal de baja presiÃ³n sobre el interior del territorio nacional, en interacciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n lluvias y chubascos en Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Hidalgo y Estado de MÃ©xico.

El nuevo frente frÃ­o nÃºmero 9 ingresarÃ¡ a la frontera norte del paÃ­s, generarÃ¡ fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo LeÃ³n.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarÃ¡n al noroeste del paÃ­s, en donde ocasionarÃ¡ vientos con rachas de hasta 50 km/h, descenso de las temperatura y lluvias con chubascos en Baja California (noroeste) y Sonora (noroeste y norte).

AdemÃ¡s, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera sobre la Mesa del Norte ocasionarÃ¡ una baja probabilidad de lluvias en dicha regiÃ³n, ademÃ¡s de la Mesa Central y el noreste del paÃ­s.

Llega la onda tropical 39 el miÃ©rcoles

Para el miÃ©rcoles, un canal de baja presiÃ³n prevalecerÃ¡ sobre el oriente y sureste del paÃ­s, en interacciÃ³n con la entrada de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan) y Oaxaca (norte y este), fuertes en Puebla (regiones Valle de SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro) y Tabasco (oeste y sur), y chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento); asÃ­ como viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Asimismo, un canal de baja presiÃ³n en la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, en interacciÃ³n con una vaguada en altura que se extenderÃ¡ al noreste de dicha regiÃ³n y gradualmente occidente del mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en la regiÃ³n mencionada.

Una nueva onda tropical (nÃºmero 39) se desplazarÃ¡ sobre Guatemala y gradualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes en el sur de dicha entidad.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera y la corriente en chorro subtropical, se desplazarÃ¡n sobre el noroeste del paÃ­s, regiÃ³n en la que ocasionarÃ¡n descenso de temperaturas y fuertes rachas de vientos de 45 a 60 km/h; asÃ­ como lluvias aisladas.

Otro canal de baja presiÃ³n sobre el interior del territorio nacional, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de MÃ©xico.

Una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera sobre la Mesa del Norte, ocasionarÃ¡ una baja probabilidad de lluvias en dicha regiÃ³n, ademÃ¡s de la Mesa Central y el noreste del paÃ­s.

Finalmente, la zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico sobre el ocÃ©ano PacÃ­fico, continuarÃ¡ desplazÃ¡ndose hacia el oeste, alejÃ¡ndose gradualmente de costas mexicanas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, podrÃ­an acompaÃ±arse con descargas elÃ©ctricas y caÃ­da de granizo.

Valle de MÃ©xico

Por la maÃ±ana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la regiÃ³n, y frÃ­o con bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Durante la tarde, ambiente cÃ¡lido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de MÃ©xico y el Estado de MÃ©xico.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 10 a 12 Â°C y la mÃ¡xima de 24 a 26 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 7 a 9 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃ­an reducir la visibilidad, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el miÃ©rcoles 22 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las MontaÃ±as y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle de SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Olmeca y Los Tuxtlas), Chiapas (norte y centro), Tabasco (oeste y sur), Campeche (oeste), YucatÃ¡n (este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis PotosÃ­ (regiÃ³n Huasteca), QuerÃ©taro (Sierra Gorda), Hidalgo (regiÃ³n Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa), MichoacÃ¡n (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit (centro y sur), Estado de MÃ©xico y Morelos.

PronÃ³stico de temperaturas para el miÃ©rcoles 22 de octubre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, MichoacÃ¡n, Guerrero, San Luis PotosÃ­, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de - 5 a 0 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de MÃ©xico.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, MichoacÃ¡n, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el miÃ©rcoles 22 de octubre: